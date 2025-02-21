Нацбанк вводить в обіг пам’ятну монету, присвячену Києву

До сторіччя від дня народження Ігоря Шамо, автора пісні “Як тебе не любити, Києве мій?”, НБУ вводить в обіг пам'ятну монету “100 років від дня народження Ігоря Шамо”. Ця монета є частиною серії “Видатні особистості України”.

Про це інформує пресслужба НБУ.

Як виглядає монета та де придбати

Монета має номінал 2 гривні й виготовлена з нейзильберу.

На аверсі представлена стилізована композиція, що поєднує мальовничі краєвиди, визначні будівлі та пам’ятники Києва, обрамлені каштановим листям — символом столиці. Нижче, на дзеркальному фоні, розташований нотний стан з музичним записом твору композитора.

На реверсі зображено стилізований портрет Ігоря Шамо, що глибоко розмірковує над створенням нового музичного шедевру. Нижче портрета розташований нотний стан, який символізує музичну спадщину композитора. Ліворуч вертикально зазначені ім’я та прізвище митця, а також роки його життя (1925–1982). Композицію реверсу доповнюють зображення та силуети каштанового листя, що підкреслюють невід’ємний зв’язок маестро з Києвом.

Тираж – до 50 тисяч штук у сувенірному пакованні.

Зазначається, що пам’ятні монети реалізовуватимуться в інтернет-магазині з 25 лютого 2025 року в міру їх відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ.

Реалізація банками-дистриб’юторами здійснюватиметься поступово після отримання пам’ятних монет в НБУ.

Про Ігоря Шамо

Пісня "Як тебе не любити, Києве мій?" Ігоря Шамо вже понад 60 років асоціюється з українською столицею. Вона пробуджує теплі спогади у кожного, хто хоча б раз побував у Києві, і стала символом міста. З 2014 року ця мелодія є офіційним гімном Києва, йдеться в повідомленні.

Ігор Шамо, киянин та один з найбільш відомих композиторів минулого століття, через свою творчість передав не лише власну любов до рідного міста, але й змусив мільйони людей закохатися в Київ.

В його творчому доробку понад 300 творів, кожен з яких глибоко вкорінений у традиціях української музики та мелосу.

Про нумізматичну продукцію НБУ

Нагадаємо, з метою підвищення прозорості та ефективності продажу нумізматичної продукції через інтернет-магазин, Національний банк України з 3 лютого 2025 року впровадив процес верифікації облікових записів користувачів за допомогою Системи BankID НБУ.

Національний банк започаткував власну нумізматичну програму для відзначення ювілейних дат та пам'ятних подій України та світу. Вся продукція виготовляється на Банкнотно-монетному дворі НБУ.

Додамо, напередодні Дня закоханих Національний банк ввів в обіг пам’ятну монету "Сила кохання".