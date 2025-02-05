Нацбанк презентував пам’ятну монету до Дня закоханих: як виглядає

Напередодні Дня закоханих Національний банк вводить в обіг пам’ятну монету "Сила кохання".

Про це інформує пресслужба НБУ.

"Коханню присвячено багато творів мистецтва. І ми теж не оминули його увагою. Адже про любов не лише хочеться кричати на увесь світ, а й карбувати її в металі!", - йдеться в повідомленні.

Як виглядає монета

На аверсі монети зображена троянда, стилізована у формі серця (з локальною позолотою), в графічне поле якої інтегровано слово “кохання” різними мовами світу. Це символізує універсальність та безмежність кохання, яке не має меж і не зупиняється на мовних бар'єрах.

На реверсі в центрі – золоте серце, від якого рівномірно розходяться вібрації щирого та всеосяжного кохання.

Монета виготовлена зі срібла 925 проби та має номінал 10 гривень.

Дизайн монети розробила група київських художників: Володимир Таран, Олександр Харук та Сергій Харук.

Де можна придбати монету

Пам’ятну монету "Сила кохання" можна буде придбати з 12 лютого 2025 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ.

Окрім того, після відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ, монета також буде доступна через банки-дистриб’ютори (перелік можна знайти на нашому сайті). Про початок продажу вони повідомлять на своїх вебсайтах.

Про нумізматичну продукцію НБУ

Нагадаємо, з метою підвищення прозорості та ефективності продажу нумізматичної продукції через інтернет-магазин, Національний банк України з 3 лютого 2025 року впроваджує процес верифікації облікових записів користувачів за допомогою Системи BankID НБУ.

Національний банк започаткував власну нумізматичну програму для відзначення ювілейних дат та пам'ятних подій України та світу. Вся продукція виготовляється на Банкнотно-монетному дворі НБУ.

Зокрема, випускаються такі види сувенірної продукції: медалі, імітація банкнот у сріблі, сувенірна срібна гривня Київської Русі, набори обігових і розмінних монет, пам’ятні банкноти та нерозрізані аркуші банкнот.

Додамо, у грудні НБУ присвятив срібну пам’ятну монету "Цифрова держава" досягненням України у сфері цифрових технологій та інновацій.