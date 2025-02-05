Нацбанк презентовал памятную монету ко Дню влюбленных: как выглядит

В канун Дня влюбленных Национальный банк вводит в обращение памятную монету "Сила любви".

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Любови посвящено много произведений искусства. И мы тоже не обошли его вниманием. Ведь о любви не только хочется кричать на весь мир, но и чеканить ее в металле!", — говорится в сообщении.

Как выглядит монета

На аверсе монеты изображена роза, стилизованная в форме сердца (с локальной позолотой), в графическое поле которой интегрировано слово "любовь" на разных языках мира. Это символизирует универсальность и безграничность любви, которая не имеет границ и не останавливается на языковых барьерах.

На реверсе в центре – золотое сердце, от которого равномерно расходятся вибрации искренней и всеобъемлющей любви.

Монета изготовлена из серебра 925 пробы и имеет номинал 10 гривен.

Дизайн монеты разработала группа киевских художников: Владимир Таран, Александр Харук и Сергей Харук.

Где можно купить монету

Памятную монету "Сила любви" можно будет приобрести с 12 февраля 2025 г. в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ.

Кроме того, после отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ, монета также будет доступна через банки-дистрибьюторы (список можно найти на нашем сайте). О начале продаж они сообщат на своих вебсайтах.

О нумизматической продукции НБУ

Напомним, с целью повышения прозрачности и эффективности продажи нумизматической продукции через интернет-магазин, Национальный банк Украины с 3 февраля 2025 г. внедряет процесс верификации учетных записей пользователей с помощью Системы BankID НБУ.

Национальный банк открыл собственную нумизматическую программу для празднования юбилейных дат и памятных событий Украины и мира. Вся продукция производится на Банкнотно-монетном дворе НБУ.

В частности, выпускаются следующие виды сувенирной продукции: медали, имитация банкнот в серебре, сувенирная серебряная гривна Киевской Руси, наборы оборотных и разменных монет, памятные банкноты и неразрезанные листы банкнот.

В декабре НБУ посвятил серебряную памятную монету "Цифровое государство" достижениям Украины в сфере цифровых технологий и инноваций.