НБУ посвятил новую монету цифровому государству: как выглядит

Национальный банк Украины посвятил серебряную памятную монету "Цифровое государство" достижениям Украины в области цифровых технологий и инноваций. Ее презентовал глава Национального банка Андрей Пышный во время конференции UAFIN.TECH 2024 года.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Украина демонстрирует, что цифровая трансформация – необходимый шаг для развития современных государств", – сказал Андрей Пышный.

В свою очередь, вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров отметил, что создание цифрового государства началось в 2019 году. За пять лет Украина превратилась в государство, в котором доступ к государственным услугам можно получить за несколько кликов, без бумажной волокиты и бюрократии.

В частности, на сегодняшний день "Дією" пользуются более 21 млн украинцев, в приложении доступно более 30 услуг, еще более 125 — на портале. Кроме того, украинские разработки в области цифровых технологий привлекают внимание других стран, подчеркнул он.

Дизайн новой монеты

На аверсе памятной монеты "Цифровое государство" в центре композиции размещен малый Государственный Герб Украины, окруженный электронной сетью.

Эта комбинация символизирует Украину как единую цифровую систему, используя современные технологии, объединившую все сферы жизни своих граждан. В этой сети можно увидеть символическое соединение запада, востока, юга и севера под единственным гербом, подчеркивающим технологическое единство страны.

На ее реверсе изображена схематическая карта Украины, созданная из цифр двоичного кода.

В коде зашифровано название UKRAINE (слева вертикально), которое можно расшифровать, проследив путь от каждой буквы к соответствующей последовательности цифр.

Внизу справа расположена надпись "Цифровое государство", рядом с которой стилизованно изображен курсор компьютерной "мышки". Эта композиция символизирует базу цифрового мира.

Дизайн монеты создал художник Андрей Сагач.

О реализации новой монеты

Памятная монета "Цифровое государство" введена в обращение 13 декабря 2024 года.

Он имеет номинал 10 гривен, изготовлена в форме квадрата из серебра 999 пробы, масса драгоценного металла в чистоте – 31,1 г.

Группа монеты – гладкая.

Тираж – до 7 500 штук.

Купить монету можно будет с 9 января 2025 года.

Более подробная информация о начале реализации будет опубликована на официальных сайтах интернет-магазина НБУ и банков-дистрибьюторов.

Напомним, Национальный банк Украины, вдохновляясь легендами о героических воинах Запорожской Сечи – казаках-характерщиках, выпустил памятные монеты "Ни пуля, ни сабля!", которые станут оберегом для современных защитников Украины.