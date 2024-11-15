Переименование "копейки" в "шаг": НБУ получил "зеленый свет" от Института нацпамяти

Все восемь членов экспертной комиссии Украинского института национальной памяти (УИНП) поддержали инициативу Национального банка переименовать "копейку" в "шаг".

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. 12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу. Забронировать участие

Об этом говорится в экспертном заключении УИНП.

"Копейка" – символ российской имперской политики

Отмечается, что учреждение признало "копейку" одним из символов, связанных с реализацией российской имперской политики в Украине и колониальным наследием.

"Разменная монета "копейка", известная на украинских территориях с середины XVII века, в ХVІІІ веке вытеснила традиционную для украинского денежного обращения бытовавшую, в частности, и под названием "шаг". Это стало следствием реализации российской имперской политики. Итак, название "копейка" политически, экономически и семантически относится к символам, связанным с реализацией российской имперской политики в Украине и колониальным наследием", — отметили в УИНП.

Эксперты учреждения заявили, что инициатива НБУ по переходу на "шаг" заслуживает поддержки и будет способствовать возрождению национальных традиций в номинации денег.

Как подчеркнул глава УИНП Антон Дробович, специалисты с вниманием и интересом отнеслись к инициативе регулятора, базирующейся на глубоком изучении исторических источников и действительно стратегическом планировании этого вопроса. Он надеется, что Верховная Рада Украины поддержит это изменение и уже в следующем году НБУ сможет начать постепенное введение "шага" в обращение.

"Имеем однозначное экспертное "да" от восьми членов экспертной комиссии Украинского института национальной памяти о том, насколько губительна для Украины по своей сути копейка и ее использование как инструмента в идеологической колонизации, оккупации и русификации денежного обращения Украины, а следовательно, и государства в целом", — подчеркнул глава НБУ Андрей Пышный.

Ранее НБУ обратился к председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку с предложением поддержать инициативу по изменению названия разменной монеты с "копейка" на исторически украинское название "шаг".

Почему НБУ хочет заменить название монет

Национальный банк Украины подчеркивает, что название "шаг" имеет глубокие украинские корни, которые использовались еще в XVI–XVII веках, как на украинских территориях, так и в денежной системе. Этот термин уникален украинской культуре и широко встречается в классических произведениях украинской литературы, в частности в работах Тараса Шевченко и Леси Украинки.

В регуляторе отмечают, что название "шаг" древнего украинского происхождения, оно уже использовалось как на территории Украины, так и в украинской денежной цифре (с XVI — XVII вв.). Во времена Украинской революции 1917-1921 годов в реальное денежное обращение были введены денежные знаки с названием "шаг", что было закреплено на законодательном уровне.

В то же время НБУ не планирует специально из-за смены названия изымать из денежного обращения монеты, номинированные в копейках, и обменивать их на шаги.

"Монеты "копейка" и "шаг" будут обращаться параллельно. Гражданам не нужно будет принимать дополнительные меры для обмена копеек на шаги", — подчеркивают в регуляторе.