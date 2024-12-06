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НБУ выпустил памятные монеты "Ни пуля, ни сабля!": как выглядят
Национальный банк Украины, вдохновляясь легендами о героических воинах Запорожской Сечи – казаках-характерщиках, выпустил памятные монеты "Ни пуля, ни сабля!", которые станут оберегом для современных защитников Украины. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
В преддверии Дня Вооруженных Сил Украины глава НБУ Андрей Пышный презентовал новые памятные монеты на встрече с военнослужащими во время рабочего визита на восток Украины.
"Образ казаков-характерщиков мы воспроизвели в новых памятных монетах, которые станут оберегом для каждого военнослужащего. Они будут защищать современных защитников и защитниц Украины от вражеских происков, чтобы ни огонь, ни вода, ни сабля, ни пуля не поразили их", — подчеркнул Пышный.
Какой дизайн памятных монет
- На аверсе памятных монет в центре композиции изображена фигура военного, который держит в руках и защищает малый Государственный Герб Украины – символ свободы и независимости.
Композиция символизирует стремление украинского народа к жизни в независимом суверенном государстве. На матовом фоне изображены вражеские пули, отбивающиеся от военного, не задев "украинскую душу".
- На реверсе на зеркальном фоне изображен образ казака-характерника, оберегающего птицу – символ воли, визуально напоминающий трезубец.
Композиция отражает связь между современной войной и несгибаемым украинским духом времен казачества. На матовом фоне – сломанные бессильные вражеские сабли, бессильные перед любовью к родной земле и стремлением к свободе.
Дизайн этих монет разработали художники - Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук; скульпторы – Владимир Атаманчук и Анатолий Демяненко.
Где реализуются памятные монеты
Памятные монеты "Ни пуля, ни сабля!" введены в обращение 4 декабря 2024 года и продолжают серию - " Вооруженные Силы Украины"!
У монеты из нейзильбера номинал 5 гривен, из серебра – 10 гривен. Тираж составляет до 125 тыс. и 10 тыс. штук соответственно.
Приобрести эти монеты можно будет с 19 декабря 2024 года.
О начале реализации можно узнать на сайтах интернет-магазина НБУ и банках-дистрибьюторов.
Напомним, НБУ ввел в обращение памятную монету нумизматической серии "Вооруженные Силы Украины", которая чествует украинское оружие и его создателей — "Украинский хлопок. Аист-100".