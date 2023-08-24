НБУ представил памятные монеты “Смелость быть. UA” ко Дню Независимости Украины (ФОТО)

Национальный банк Украины представил новые памятные монеты “Смелость быть. UA”, посвященные смелости украинской нации. Они символически введены в обращение к 32-й годовщине Независимости Украины.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Отмечается, что памятные монеты Смелость быть. UA”“ ввели в обращение 24 августа.

О дизайне новых памятных монет

Памятные монеты “Смелость быть. UA” продолжают серию “Бессмертная моя Украина”. Серебряная монета имеет номинал 10 гривен и изготовлена из серебра 925 пробы массой 31,1 г (одна тройская унция).

Кроме того, монета украшена локальной позолотой (содержимое золота – не менее 0,00009 г). Категория качества чеканки – "специальный анциркулейтед", диаметр – 38,6 мм. Тираж серебряной монеты – до 5000 штук.

На ее аверсе изображена стилизованная композиция, символизирующая Украину. Образ Родины воплощен в символе трезубца, находящегося на острие времени, современных трендов, общественных процессов, внимания мира и создания новой мировой истории. На абсолютно зеркальном фоне расположено лезвие меча; наверху – малый государственный герб Украины.

На реверсе серебряной монеты содержится композиция, символизирующая феномен смелости и героического сопротивления украинскому народу. В центре изображена золотистая звезда, засиявшая новой надеждой (символическая параллель – Вифлеемская заря), а также вертикальная надпись: СМЕЛЬНОСТЬ БЫТЬ. UA.

Памятная монета по нейзильберу имеет номинал 5 гривен. Ее дизайн повторяет общую стилизованную композицию серебряной монеты с акцентом изображения аверса на лезвии меча, размещённого на матовом фоне, как символический знак готовности украинцев защищать свою независимость с оружием в руках. Тираж монеты по нейзильберу – 75 000 штук.

Авторы эскизов этих знаковых для каждого украинца памятных монет – киевские художники Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук. Скульптор – Владимир Атаманчук.

О реализации новых памятных монет

Купить памятные монеты “Смелость быть. UA” можно с 24 августа 2023 г. в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка. В общей сложности через интернет-магазин будет реализована тысяча серебряных монет и 15 тысяч монет из нейзильбера, все они будут доступны с первого дня продажи.

Кроме того, с сентября памятные монеты будут постепенно реализовываться и банками-дистрибьюторами (АО АБ "Укргазбанк", АО "АБ "РАДАБАНК", АО "ТАСКОМБАНК", АО КБ "ПриватБанк") – по мере их отгрузки Банкнотно- монетным двором НБУ.

Фото: глава НБУ Андрей Пышный

"Обычно монеты посвящаются личностям, событиям или каким-то сугубо материальным вещам. Но мы попытались найти что-то, что нас объединяет и стоит того, чтобы быть запечатленным на монете. И мы нашли общую черту, которая очевидна для всего мира, черта, которая, по сути, стала синонимом слова "украинцы". Это – смелость! Ежедневно в течение этой войны мы имеем возможность наблюдать за множеством примеров смелости, победы, силы духа украинцев. Не только мы – весь мир! Мы посвящаем эту монету храброму и несокрушимому украинскому народа Сегодня весь мир точно знает, что смелость – это быть украинцами, и чтобы подчеркнуть это, мы сделали поверхность серебряной монеты частично зеркальной”, – подчеркнул глава НБУ Андрей Пышный.

Напомним, недавно НБУ представил монету номиналом 10 гривен, на реверсе которой изображен ЗРК Patriot. Эта монета продолжает серию "Вооруженные Силы Украины" и посвящена подвигам и героизму воинов противовоздушной обороны, которые самоотверженно и ежедневно защищают небо Украины.

В течение I полугодия 2023 года Нацбанк активно выпускал памятные монеты и медали, которые пользуются большим спросом - коллекционеры и обычные покупатели их просто разметали. Delo.ua исследовало, какие именно монеты НБУ выпустил за первое полугодие 2023 года и сколько сегодня на них можно заработать.