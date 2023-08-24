АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
ЕБРР - бизнесу ЕБРР - бизнесу
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Уровень защиты Уровень защиты
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Банки
Дата публикации

НБУ представил памятные монеты “Смелость быть. UA” ко Дню Независимости Украины (ФОТО)

Ко Дню Независимости Украины Национальный банк представил памятные монеты “Смелость быть. UA”. Фото: пресс-служба НБУ
Ко Дню Независимости Украины Национальный банк представил памятные монеты “Смелость быть. UA”. Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины представил новые памятные монеты “Смелость быть. UA”, посвященные смелости украинской нации. Они символически введены в обращение к 32-й годовщине Независимости Украины.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Отмечается, что памятные монеты Смелость быть. UA”“ ввели в обращение 24 августа.

О дизайне новых памятных монет

Памятные монеты “Смелость быть. UA” продолжают серию “Бессмертная моя Украина”. Серебряная монета имеет номинал 10 гривен и изготовлена из серебра 925 пробы массой 31,1 г (одна тройская унция).

Кроме того, монета украшена локальной позолотой (содержимое золота – не менее 0,00009 г). Категория качества чеканки – "специальный анциркулейтед", диаметр – 38,6 мм. Тираж серебряной монеты – до 5000 штук.

На ее аверсе изображена стилизованная композиция, символизирующая Украину. Образ Родины воплощен в символе трезубца, находящегося на острие времени, современных трендов, общественных процессов, внимания мира и создания новой мировой истории. На абсолютно зеркальном фоне расположено лезвие меча; наверху – малый государственный герб Украины.

Фото 2 — НБУ представил памятные монеты “Смелость быть. UA” ко Дню Независимости Украины (ФОТО)

На реверсе серебряной монеты содержится композиция, символизирующая феномен смелости и героического сопротивления украинскому народу. В центре изображена золотистая звезда, засиявшая новой надеждой (символическая параллель – Вифлеемская заря), а также вертикальная надпись: СМЕЛЬНОСТЬ БЫТЬ. UA.

Памятная монета по нейзильберу имеет номинал 5 гривен. Ее дизайн повторяет общую стилизованную композицию серебряной монеты с акцентом изображения аверса на лезвии меча, размещённого на матовом фоне, как символический знак готовности украинцев защищать свою независимость с оружием в руках. Тираж монеты по нейзильберу – 75 000 штук.

Авторы эскизов этих знаковых для каждого украинца памятных монет – киевские художники Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук. Скульптор – Владимир Атаманчук.

О реализации новых памятных монет

Купить памятные монеты “Смелость быть. UA” можно с 24 августа 2023 г. в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка. В общей сложности через интернет-магазин будет реализована тысяча серебряных монет и 15 тысяч монет из нейзильбера, все они будут доступны с первого дня продажи.

Кроме того, с сентября памятные монеты будут постепенно реализовываться и банками-дистрибьюторами (АО АБ "Укргазбанк", АО "АБ "РАДАБАНК", АО "ТАСКОМБАНК", АО КБ "ПриватБанк") – по мере их отгрузки Банкнотно- монетным двором НБУ.

Фото 3 — НБУ представил памятные монеты “Смелость быть. UA” ко Дню Независимости Украины (ФОТО)
Фото: глава НБУ Андрей Пышный

"Обычно монеты посвящаются личностям, событиям или каким-то сугубо материальным вещам. Но мы попытались найти что-то, что нас объединяет и стоит того, чтобы быть запечатленным на монете. И мы нашли общую черту, которая очевидна для всего мира, черта, которая, по сути, стала синонимом слова "украинцы". Это – смелость! Ежедневно в течение этой войны мы имеем возможность наблюдать за множеством примеров смелости, победы, силы духа украинцев. Не только мы – весь мир! Мы посвящаем эту монету храброму и несокрушимому украинскому народа Сегодня весь мир точно знает, что смелость – это быть украинцами, и чтобы подчеркнуть это, мы сделали поверхность серебряной монеты частично зеркальной”, – подчеркнул глава НБУ Андрей Пышный.

Напомним, недавно НБУ представил монету номиналом 10 гривен, на реверсе которой изображен ЗРК Patriot. Эта монета продолжает серию "Вооруженные Силы Украины" и посвящена подвигам и героизму воинов противовоздушной обороны, которые самоотверженно и ежедневно защищают небо Украины.

В течение I полугодия 2023 года Нацбанк активно выпускал памятные монеты и медали, которые пользуются большим спросом - коллекционеры и обычные покупатели их просто разметали. Delo.ua исследовало, какие именно монеты НБУ выпустил за первое полугодие 2023 года и сколько сегодня на них можно заработать.

Автор:
Светлана Манько