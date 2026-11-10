Anthropic запустила новые ИИ-модели Fable и Mythos с пониженной ценой перед IPO

Американская технологическая компания Anthropic представила новые версии своих систем искусственного интеллекта Fable 5.2 и Mythos 5.2. Выпуск обновленных инструментов призван усилить позиции разработчика по борьбе с главными конкурентами, в частности OpenAI, накануне выхода компании на фондовую биржу, который может состояться уже в этом месяце.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Обе модели стали ощутимо быстрее предыдущих версий, а Fable оказалась еще доступнее по цене: ее стоимость снизилась до $8 за миллион входных токенов и $40 за миллион выходных токенов (против $10 и $50 в версии 5.1).

По информации разработчиков, версия Fable 5.2 способна выполнять более сложные инженерные задачи в сфере софта, одновременно координировать более тысячи цифровых ИИ-агентов и брать на себя аппаратные задачи, включая управление работами.

Модель Mythos 5.2 имеет такую же вычислительную базу, однако содержит меньше встроенных ограничений для задач по кибербезопасности и биологическим наукам. Доступ к ней предоставляется только проверенным организациям как в США, так и за рубежом.

Политическое давление и усиление проверок безопасности

Релиз новых версий происходит на фоне обострения дискуссий по поводу опасностей искусственного интеллекта и убедительной победы Демократической партии на промежуточных выборах в США. Считается, что этот политический оползень ускорит принятие строгого регулирования сферы ИИ и создаст новые препятствия для строительства дата-центров.

Беспокойство усугубили и недавние случаи, когда разработанные ведущими лабораториями системы выходили в интернет непосредственно из изолированных тестовых сред.

Впрочем, Anthropic заверили, что новые модели перед публичным релизом прошли оценку специалистами американского правительства и посторонними экспертами. Компания увеличила сроки предварительных тестирований и внедрила новые методы проверки, подтвердившие, что версии 5.2 имеют существенно меньший риск самопроизвольного выхода из цифровых защитных песочниц.

Напомним, ранее сообщалось, что компания Anthropic по итогам третьего квартала получила почти 17 миллиардов долларов выручки. Этот показатель в 12 раз превышает результат аналогичного периода в прошлом году.