Создатель ИИ Claude потратит рекордные $3,4 млрд на собственные газовые электростанции

Американская компания Anthropic, создавшая популярный искусственный интеллект Claude, заключила рекордное соглашение в 3,4 миллиарда долларов. Она покупает большие газовые двигатели и генераторы, чтобы самостоятельно производить электричество для своих компьютерных центров. Оборудование было заказано у техасского поставщика OnePWR Solutions.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Financial Times.

Это самая большая закупка собственного энергетического оборудования среди всех разработчиков искусственного интеллекта. Обычно технологические компании просто покупают ток в обычных городских или государственных электросетях.

Однако из-за бешеного спроса на энергию заводы перегружены, а очереди на изготовление новых турбин растянулись на годы. Поэтому компании решили отказаться от посредников и ставить собственные электростанции.

Поставщик OnePWR заказал газовые двигатели у промышленного гиганта Caterpillar еще два года назад по старым, значительно более низким ценам, но не имел достаточно денег для оплаты. Anthropic перекупила эти контракты на себя, а также договорилась с OnePWR о строительстве и установке установок.

Гонка за электричество перед выходом на биржу

Собственные источники питания становятся основным условием выживания на рынке технологий. К примеру, компания Илона Маска xAI ранее выложила 2 миллиарда долларов за мобильные газовые турбины, а владелец Google — корпорация Alphabet — в прошлом году полностью выкупила целую энергетическую компанию. Кроме того, Anthropic ежемесячно платит компании SpaceX до 3,1 миллиарда долларов за аренду серверов.

По подсчетам разработчиков Claude, к 2045 году расходы на поддержку работы компьютеров и хранилищ данных составят 900 миллиардов долларов. Собственные газовые станции должны гарантировать, что серверы не остановятся из-за аварий или перебоев в общих электросетях.

Усиление своей энергетики происходит конкретно перед выходом Anthropic на биржу, где она планирует реализовывать свои акции инвесторам. В то же время аналитики предостерегают: из-за огромных долгов и затрат финансовая надежность компании может оказаться ниже, чем ожидали инвесторы.

Напомним, ранее сообщалось, что компания Anthropic по итогам третьего квартала получила почти 17 миллиардов долларов выручки. Это в 12 раз больше, чем за аналогичный период в прошлом году.