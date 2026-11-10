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Ferrexpo приостанавливает производство в Украине из-за проблем с электроснабжением после обстрелов

Ferrexpo
Ferrexpo временно останавливает производство

Горнорудная компания Ferrexpo временно останавливает производство в Украине из-за нестабильного электроснабжения после российских атак на энергетическую инфраструктуру. Поставки продукции европейским клиентам будут продолжаться за счет складских запасов.

Как пишет Dilo, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Как пояснили в компании, обстрелы повредили объекты энергосистемы, в том числе линии электропередачи и подстанции. Поэтому производственные мощности Ferrexpo получают недостаточно электроэнергии для продолжения работы.

Компания будет следить за ситуацией и планирует возобновить производство, как только условия позволят работать на коммерческой основе.

"Активы Ferrexpo не получили повреждений; сейчас группа имеет возможность осуществлять поставки европейским клиентам за счет имеющихся запасов готовой продукции", – говорится в прессрелизе.

Сокращение производства

За январь-сентябрь 2026 Ferrexpo произвела 2 041 789 тонн железорудных окатков. Это на 27% меньше, чем за аналогичный период 2025 года, когда показатель составил 2 808 594 тонн.

В III квартале выпуск окатков сократился на 24% по сравнению со II кварталом – до 656 650 тонн против 860 213 тонн.

Общее производство товарной продукции (окатков и железорудного концентрата) за девять месяцев 2026 года упало на 54% – до 2 336 135 тонн.

В частности, выпуск товарного концентрата с содержанием железа 67% сократился на 87% - до 294 346 тонн против 2 259 294 тонн за январь-сентябрь 2025 года.

О Ferrexpo

Ferrexpo – международная горнорудная компания со штаб-квартирой Швейцарии. Она занимается добычей и переработкой железной руды, а также производством и экспортом железорудных окатков.

Предприятие было основано советским правительством в 1960 году как Полтавский горно-обогатительный комбинат в Горишних Плавнях.

Ferrexpo владеет 100% ООО "Еристовский ГОК", 99,9% ООО "Билановский ГОК" и 100% акций ЧАО "Полтавский ГОК".

Компания публичная, ее акции торгуются на Лондонской фондовой бирже под тикером FXPO. Ferrexpo также входит в индекс FTSE 250.

Основная продукция компании – железорудные окатки с содержанием железа более 65%. Их используют в производстве стали. Большую часть продукции Ferrexpo снабжает металлургическими предприятиями Восточной Европы.

Напомним, в начале сентября компания Ferrexpo возобновила производство на своих предприятиях в Украине после привлечения $100 млн. нового капитала. Работа была возобновлена на одной линии по производству окатышей.

Добавим, в сентябре Ferrexpo привлекла около $100 млн из-за размещения новых акций. Около $50 млн вложил владелец Kernel Андрей Веревский.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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