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ООН требует от России немедленно прекратить атаки на энергетику Украины

атака на энергетику
Последствия российской атаки на энергетическую инфраструктуру / ДТЭК

Организация Объединенных Наций (ООН) призывает Россию немедленно прекратить удары по энергетике Украины, которые угрожают жизни миллионов людей в преддверии зимы.

Как пишет Dilo, об этом заявила директор отдела Европы и Центральной Азии политического департамента ООН Кайоко Гото во время заседания Совбеза, сообщает "РБК-Украина".

Она подчеркнула, что последствия российских ударов по энергетическим объектам становятся все более серьезными.

В частности, в период с 30 октября по 2 ноября повреждения инфраструктуры оставили без электричества сотни тысяч домохозяйств, кое-где на несколько дней. Это также повлекло за собой перебои с водоснабжением и остановку общественного транспорта.

Гото заявила, что только за минувшие выходные в результате атак на востоке Украины без света осталось еще около 600 тысяч граждан.

Удары по подстанциям АЭС

Особую обеспокоенность ООН вызывают удары по подстанциям украинских атомных электростанций, которые ставят под угрозу безопасную работу ядерных объектов.

Представитель ООН подчеркнула необходимость достичь прогресса в рамках запланированных трехсторонних переговоров и призвала к выполнению решений организации.

"Генеральный секретарь ООН вновь призывает к немедленному и безусловному прекращению огня как важному шагу на пути к справедливому, длительному и всеобъемлющему миру в Украине в соответствии с международным правом, в частности, Уставом ООН и соответствующими резолюциями", - отметила Гото.

ООН признала удары РФ по энергетике Украины военным преступлением

Ранее Комиссия ООН по расследованию Украины назвала военными преступлениями атаки России по энергетическим объектам в Украине, а высшее руководство РФ признали непосредственными виновниками этих ударов.

Наиболее ответственными за удары по гражданской инфраструктуре Украины в ООН назвали:

  • главы Кремля Владимира Путина,
  • эксминистра обороны Сергея Шойгу,
  • его преемника Андрея Белоусова,
  • начальника Генштаба Валерия Герасимова.
Автор:
Светлана Манько

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