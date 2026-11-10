ООН вимагає від Росії негайно припинити атаки на енергетику України

Організація Об'єднаних Націй (ООН) закликає Росію негайно припинити удари по енергетиці України, які загрожують життю мільйонів людей напередодні зими.

Як пише Dilo, про це заявила директорка відділу Європи та Центральної Азії політичного департаменту ООН Кайоко Гото під час засідання Радбезу, повідомляє "РБК-Україна".

Вона наголосила, що наслідки російських ударів по енергетичних об'єктах стають дедалі серйознішими.

Зокрема, у період із 30 жовтня до 2 листопада пошкодження інфраструктури залишили без електрики сотні тисяч домогосподарств, подекуди на кілька днів. Це також спричинило перебої з водопостачанням та зупинку громадського транспорту.

Гото заявила, що лише за минулі вихідні внаслідок атак на сході України без світла залишилися ще близько 600 тисяч громадян.

Удари по підстанціях АЕС

Окрему занепокоєність ООН викликають удари по підстанціях українських атомних електростанцій, які ставлять під загрозу безпечну роботу ядерних об'єктів.

Представниця ООН наголосила на необхідності досягти прогресу в межах запланованих тристоронніх переговорів та закликала до виконання рішень організації.

"Генеральний секретар ООН знову закликає до негайного й безумовного припинення вогню як важливого кроку на шляху до справедливого, тривалого й всеосяжного миру в Україні відповідно до міжнародного права, зокрема Статуту ООН та відповідних резолюцій", - зазначила Гото.

ООН визнала удари РФ по енергетиці України воєнним злочином

Раніше Комісія ООН з розслідування щодо України назвала воєнними злочинами атаки Росії по енергетичним об'єктам в Україні, а вище керівництво РФ визнали безпосередніми винуватцями цих ударів.

Найбільш відповідальними за удари по цивільній інфраструктурі України в ООН назвали: