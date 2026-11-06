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У Києві погіршилося енергопостачання та впав тиск води після атаки на Житомирщині

вода
Кличко повідомив про погіршення ситуації зі світлом і водою в Києві / Depositphotos

Пошкодження енергетичного об'єкта в Житомирській області позначилося на роботі енергосистеми Києва. У столиці погіршилося енергозабезпечення та впав тиск води.

 Як пише Dilo, про це інформує очільник столиці Віталій Кличко.

"У зв'язку із пошкодженням енергооб'єкта в Житомирі погіршилася ситуація і з енергозабезпеченням столиці. Та знизився тиск у системі водопостачання Києва", — написав Кличко.

Він також зазначив, що на тих станціях, де це технічно можливо, "Київводоканал" перемикає електроживлення на генератори, щоб підтримати роботу системи водопостачання.

Що відомо про атаку на енергооб'єкт у Житомирській області

Раніше голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко повідомив про російську атаку на об'єкт енергетичної інфраструктури в Житомирській громаді.

Наразі ремонтні бригади оцінюють пошкодження обладнання. За результатами обстеження мають визначити обсяг необхідних відновлювальних робіт для повернення стабільного енергопостачання.

Нагадаємо, в Україні відключення електроенергії пов'язані не з дефіцитом генерації, а з пошкодженнями високовольтних мереж, які обмежують можливості передачі струму споживачам. Саме тому країна продовжує експортувати електроенергію. 

Автор:
Ольга Опенько

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