Вода буде навіть без світла: у Києві запустили 104 генератори для водоканалу

У Києві безперебійне водопостачання у критичні моменти забезпечують 104 генератори загальною потужністю 16 МВт, які фактично є окремими збудованими електростанціями.

Як пише Dilo, про це під час брифінгу повідомив виконувач обов'язків першого заступника голови КМДА Петро Пантєлєєв, передає "Укрінформ".

Резервне живлення дозволило швидко відновити подачу води

За словами посадовця, специфіка енергетичної системи України полягає в її цілісності, тому будь-які пошкодження інфраструктури одразу позначаються на життєзабезпеченні столиці. Проте завдяки вчасно ухваленим рішенням місто змогло швидко реагувати на виклики.

"По водопостачанню, так і по іншим напрямкам ми проводимо роботу щодо резервного живлення, щодо можливості автономного існування таких систем. І якщо говорити про воду, завдяки 104 генераторам, а це 16 МВт збудованих електростанцій, спеціально під водопостачання, ми змогли в достатньо стислі терміни відновити постачання води в будинки киян", — зазначив Пантєлєєв.

Він додав, що наразі ситуацію в енергетиці столиці вдалося повністю стабілізувати.

Чому для води потрібні окремі електростанції

Як пояснив представник КМДА, технічні особливості київської системи водовідведення та водопостачання не дозволяють просто підключити побутові чи стандартні промислові генератори у разі відключення світла. Масштаби об'єктів вимагають створення повноцінної автономної енергоінфраструктури.

"Сама потужність об'єктів передбачає повноцінне будівництво електростанцій, тобто створення окремої енергетичної інфраструктури для того, щоб живити об'єкти водопостачання і водовідведення. Таку роботу ми проводимо. Перший етап — це 16 МВт, вони вже збудовані. І ця робота продовжується", — наголосив посадовець.

За словами Пантєлєєва, проєкт планують повністю завершити до кінця року. Процес вимагає тривалого часу, адже включає проєктування, замовлення та виробництво закордонного обладнання, його доставку, прокладання мереж і пусконалагоджувальні роботи.

Підготовку до цього розпочали ще навесні — рішення про будівництво ухвалили в березні-квітні.

Паралельно з цим у столиці триває запуск централізованого опалення для житлових будинків, який розпочався з понеділка, 2 листопада. Соціальна сфера отримує тепло ще з 16 жовтня. Станом на четвер, 5 листопада, тепло вже подали майже в 45% житлових будинків Києва.

Нагадаємо, через російські атаки на енергоінфраструктуру основні об’єкти "Київводоканалу" залишилися без світла, через що в мережі постійно падає тиск, а кияни годинами перебувають без води. Зокрема, після масованих перебоїв 3 листопада водопостачання в столиці вдалося повністю відновити лише наступного дня.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявляв, що система водовідведення Києва забезпечена джерелами резервного живлення, але генератори повністю замінити систему електропостачання ПрАТ "АК "Київводоканал" не можуть.