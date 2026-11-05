Опалювальний сезон у Києві: Кличко розповів, скільки будинків уже з теплом

У столиці триває активне підключення житлового фонду до централізованого опалення. Станом на четвер, 5 листопада, тепло вже подали майже в 45% житлових будинків Києва.

Як пише Dilo, про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

За його словами, подачу теплоносія до осель киян розпочали в понеділок, 2 листопада.

Рішення про початок опалювального сезону в житловому секторі столиця ухвалила за кілька днів до очікуваного різкого похолодання. Це пов'язано з масштабами міської інфраструктури.

Технологічний запуск централізованої системи теплопостачання Києва, яка є однією з найбільших у Європі та має протяжність мереж близько 3 000 кілометрів, вимагає трохи більше тижня.

Опалювальний сезон у столиці розпочався ще 16 жовтня — Київ зробив це першим в Україні.

На першому етапі тепло почали подавати до закладів соціальної сфери (лікарень, шкіл та дитячих садків), які підключали за індивідуальними заявками їхніх керівників.

Нагадаємо, у Києві планують ввести понад 1,5 ГВт додаткової теплової генерації, зокрема за рахунок будівництва резервних котелень, однак це буде відбуватися вже під час опалювального сезону. Завершення робіт за поточними оцінками потребуватиме близько двох місяців.