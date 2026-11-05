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Україна отримала від ЄС ще €4,36 млрд: куди спрямують кошти

Україна отримала ще €4,36 млрд від ЄС
Україна отримала ще €4,36 млрд від ЄС

Україна отримала від Європейського Союзу ще €4,36 млрд у межах програми Ukraine Support Loan. Із цієї суми €3,7 млрд становить макрофінансова допомога, ще €660 млн — фінансування оборонного компонента.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення прем'єр-міністра  Сергія Корецького.

За словами прем’єр-міністра, кошти макрофінансової допомоги спрямують на пріоритетні видатки державного бюджету, а оборонну частину — на першочергові потреби Сил оборони.

Корецький наголосив, що фінансова підтримка ЄС залишається критично важливою для збереження фінансової стійкості держави та посилення обороноздатності в умовах постійних російських атак.

Ukraine Support Loan розрахований на 2026–2027 роки та передбачає загалом €90 млрд підтримки України. Із них €60 млрд мають спрямувати на оборонні потреби, ще €30 млрд — на бюджетну підтримку.

У 2026 році Україні передбачено до €45 млрд у межах цього механізму: €28,3 млрд для оборонного сектору та €16,7 млрд бюджетної підтримки.

Нагадаємо, у жовтні Україна вже отримала від ЄС €1,2 млрд на оборонні потреби. Тоді кошти також надійшли в межах Ukraine Support Loan та були спрямовані на першочергові потреби української оборони.

Автор:
Тетяна Гойденко

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