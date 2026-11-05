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Перевантажені фури принесли бюджету майже 10 млн грн штрафів за місяць

фури
Перевантажені фури принесли бюджету майже 10 млн грн

У жовтні система автоматичного габаритно-вагового контролю WIM забезпечила 9,67 млн грн надходжень до державного бюджету від штрафів за перевантаження вантажівок. За місяць було винесено 593 постанови.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Агентства відновлення.

Найбільше порушень у жовтні зафіксували у Київській області — 171 випадок. На Дніпропетровщині виявили 65 порушень, а на Вінниччині — 64.

WIM-комплекси працюють цілодобово та автоматично зважують вантажівки без їхньої зупинки. Датчики, вбудовані в дорожнє покриття, визначають загальну масу автомобіля та навантаження на осі, а камери фіксують номерні знаки, габарити й швидкість руху.

Дані про порушення автоматично передаються до Укртрансбезпеки, після чого формується постанова про адміністративне правопорушення.

Контроль за перевантаженням вантажного транспорту має зменшувати руйнування дорожнього покриття та мостів, адже надмірне навантаження на осі прискорює їхнє зношення.

Нагадаємо, за січень–травень 2026 року WIM-комплекси зафіксували 1388 порушень на загальну суму 19,2 млн грн. Тоді кількість штрафів була у 1,8 раза меншою, ніж за аналогічний період 2025 року, а найбільше порушень фіксували у Дніпропетровській, Вінницькій та Полтавській областях.

Автор:
Тетяна Гойденко

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