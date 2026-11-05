Перегруженные фуры принесли бюджету почти 10 млн грн штрафов в месяц

В октябре система автоматического габаритно-весового контроля WIM обеспечила 9,67 млн грн поступлений в государственный бюджет от штрафов за перегрузку грузовиков. За месяц было вынесено 593 постановления.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Агентства восстановления.

Наибольшее количество нарушений в октябре зафиксировали в Киевской области — 171 случай. В Днепропетровской области выявили 65 нарушений, а в Винницкой области - 64 нарушений.

WIM-комплексы работают круглосуточно и автоматически взвешивают грузовики без их остановки. Датчики, встроенные в дорожное покрытие, определяют общую массу автомобиля и погрузку на оси, а камеры фиксируют номерные знаки, габариты и скорость движения.

Данные о нарушениях автоматически передаются в Укртрансбезопасность, после чего формируется постановление об административном правонарушении.

Контроль за перегрузкой грузового транспорта должен уменьшать разрушение дорожного покрытия и мостов, поскольку чрезмерная нагрузка на оси ускоряет их износ.

Напомним, за январь-май 2026 WIM-комплексы зафиксировали 1388 нарушений на общую сумму 19,2 млн грн. Тогда количество штрафов было в 1,8 раза меньше, чем за аналогичный период 2025 года, а больше нарушений фиксировали в Днепропетровской, Винницкой и Полтавской областях.