Штрафы за перегрузку фур в Украине сократились в 1,8 раза в 2026 году

В январе-мае 2026 года в Украине существенно сократилось количество штрафов за перегрузку грузового транспорта – в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. WIM-комплексы зафиксировали 1388 нарушений на общую сумму 19,2 млн грн, при этом средний размер штрафа вырос до 13,8 тыс. грн

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Opendatabot.

Штрафы за перегрузку фур

За 5 месяцев 2026 года автоматические системы взвешивания в движении (WIM) зафиксировали в Украине 1388 нарушений перегрузки грузового транспорта на общую сумму 19,2 млн грн.

Средний размер штрафа за этот период увеличился до 13,8 тыс. грн. Больше всего нарушений зафиксировано в Днепропетровской, Винницкой и Полтавской областях. Всего в стране работают 62 WIM-комплекса, наибольшее их количество расположено на Киевщине.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 количество постановлений сократилось в 1,8 раза. В среднем ежемесячно фиксируют около 280 штрафов, тогда как в прошлом году этот показатель составлял примерно 480.

Система WIM работает на Украине с октября 2021 года. Наибольшее количество нарушений было зафиксировано в 2023 году, когда в общей сложности было вынесено почти 13 тыс. постановлений на сумму более 196 млн грн. В 2025 году показатели снизились до 5,8 тыс. штрафов на 76,2 млн. грн.

После пикового периода 2023 количество нарушений постепенно уменьшается, хотя средний размер штрафа колеблется в пределах 12-14 тыс. грн.

О системе и контроле

WIM – это система автоматического взвешивания транспортных средств в движении, позволяющая определять вес грузовиков без их остановки. В случае превышения габаритно-весовых норм владельцы транспорта платят штрафы.

В то же время WIM выполняет не только фискальную функцию, но прежде всего направлена на защиту автомобильных дорог. Перегруженные грузовики способны быстро разрушать дорожное покрытие, в то время как стоимость капитального ремонта одного километра автодороги составляет десятки миллионов гривен. Использование таких систем позволяет продлить срок службы дорог в среднем на 15–20%.

Габаритно-весовой контроль осуществляется с помощью датчиков, вмонтированных в дорожное покрытие. Система фиксирует вес автомобиля в движении, а также скорость, габариты и номерные знаки с помощью камер. Вся информация о возможных нарушениях передается в центры обработки данных Агентства восстановления и Укртрансбезопасности для дальнейшей обработки.