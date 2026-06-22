Штрафи за перевантаження фур в Україні скоротилися у 1,8 раза у 2026 році

У січні–травні 2026 року в Україні суттєво скоротилася кількість штрафів за перевантаження вантажного транспорту - у 1,8 раза порівняно з аналогічним періодом минулого року. WIM-комплекси зафіксували 1 388 порушень на загальну суму 19,2 млн грн, при цьому середній розмір штрафу зріс до 13,8 тис. грн

Про це повідомляє Delo.ua, з посиланням на повідомлення Opendatabot.

Штрафи за перевантаження фур

За 5 місяців 2026 року автоматичні системи зважування в русі (WIM) зафіксували в Україні 1 388 порушень перевантаження вантажного транспорту на загальну суму 19,2 млн грн.

Середній розмір штрафу за цей період зріс до 13,8 тис. грн. Найбільше порушень зафіксовано у Дніпропетровській, Вінницькій та Полтавській областях. Загалом у країні наразі працюють 62 WIM-комплекси, найбільша їх кількість розташована на Київщині.

Порівняно з аналогічним періодом 2025 року кількість постанов скоротилася у 1,8 раза. У середньому щомісяця цьогоріч фіксують близько 280 штрафів, тоді як торік цей показник становив приблизно 480.

Система WIM працює в Україні з жовтня 2021 року. Найбільшу кількість порушень було зафіксовано у 2023 році, коли загалом винесли майже 13 тис. постанов на суму понад 196 млн грн. У 2025 році показники знизилися до 5,8 тис. штрафів на 76,2 млн грн.

Після пікового періоду 2023 року кількість порушень поступово зменшується, хоча середній розмір штрафу коливається в межах 12–14 тис. грн.

Про систему і контроль

WIM - це система автоматичного зважування транспортних засобів у русі, яка дозволяє визначати вагу вантажівок без їхньої зупинки. У разі перевищення габаритно-вагових норм власники транспорту сплачують штрафи.

Водночас WIM виконує не лише фіскальну функцію, а передусім спрямована на захист автомобільних доріг. Перевантажені вантажівки здатні швидко руйнувати дорожнє покриття, тоді як вартість капітального ремонту одного кілометра автошляху становить десятки мільйонів гривень. Використання таких систем дозволяє продовжити строк служби доріг у середньому на 15–20%.

Габаритно-ваговий контроль здійснюється за допомогою датчиків, вмонтованих у дорожнє покриття. Система фіксує вагу автомобіля в русі, а також його швидкість, габарити та номерні знаки за допомогою камер. Уся інформація про можливі порушення передається до центрів обробки даних Агентства відновлення та Укртрансбезпеки для подальшого опрацювання.