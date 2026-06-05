Майже 500 порушень за місяць: скільки заробила держава на перевантажених фурах

У травні 2026 року автоматична система габаритно-вагового контролю WIM забезпечила надходження до державного бюджету 6,1 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Агентства відновлення.

Система WIM принесла бюджету 6,1 млн грн

За місяць інспектори винесли 495 постанов за порушення вагових норм на загальну суму 7,1 млн грн. Найбільше порушень зафіксували у Дніпропетровській області - 68, Вінницькій - 66 та Хмельницькій - 53.

У відомстві наголошують, що система WIM не лише поповнює бюджет, а й допомагає зберігати дорожню інфраструктуру. Автоматичний контроль дає змогу виявляти транспортні засоби з перевищенням допустимих вагових і габаритних параметрів, які є однією з головних причин руйнування дорожнього покриття та штучних споруд.

Габаритно-ваговий контроль здійснюється за допомогою датчиків, вмонтованих у дорожнє покриття. Вони визначають вагу транспортного засобу під час руху, а камери фіксують швидкість, габарити та номерні знаки. Після цього інформація автоматично передається до центрів обробки даних Агентства відновлення та Укртрансбезпеки.

Мережу WIM Агентство відновлення впровадило для цілодобового моніторингу руху великовагового транспорту, автоматичної фіксації порушень без впливу людського фактору та ефективного захисту автомобільних доріг і мостів від передчасного руйнування

Про систему і контроль

WIM - це система автоматичного зважування транспортних засобів у русі, яка дозволяє визначати вагу вантажівок без їхньої зупинки. У разі перевищення габаритно-вагових норм власники транспорту сплачують штрафи.

Водночас WIM виконує не лише фіскальну функцію, а передусім спрямована на захист автомобільних доріг. Перевантажені вантажівки здатні швидко руйнувати дорожнє покриття, тоді як вартість капітального ремонту одного кілометра автошляху становить десятки мільйонів гривень. Використання таких систем дозволяє продовжити строк служби доріг у середньому на 15–20%.

Габаритно-ваговий контроль здійснюється за допомогою датчиків, вмонтованих у дорожнє покриття. Система фіксує вагу автомобіля в русі, а також його швидкість, габарити та номерні знаки за допомогою камер. Уся інформація про можливі порушення передається до центрів обробки даних Агентства відновлення та Укртрансбезпеки для подальшого опрацювання.