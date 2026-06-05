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Почти 500 нарушений в месяц: сколько заработало государство на перегруженных фурах

фура
WIM зафиксировала почти 500 нарушений весовых норм в месяц / Pixabay

В мае 2026 автоматическая система габаритно-весового контроля WIM обеспечила поступления в государственный бюджет 6,1 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Агентства восстановления.

Система WIM принесла бюджету 6,1 млн грн

За месяц инспекторы вынесли 495 постановлений за нарушение весовых норм на общую сумму 7,1 млн. грн. Больше всего нарушений зафиксировали в Днепропетровской области – 68, Винницкой – 66 и Хмельницкой – 53.

В ведомстве подчеркивают, что система WIM не только пополняет бюджет, но помогает сохранять дорожную инфраструктуру. Автоматический контроль позволяет выявлять транспортные средства с превышением допустимых весовых и габаритных параметров, являющихся одной из главных причин разрушения дорожного покрытия и искусственных сооружений.

Габаритно-весовой контроль осуществляется с помощью датчиков, вмонтированных в дорожное покрытие. Они определяют вес транспортного средства при движении, а камеры фиксируют скорость, габариты и номерные знаки. После этого информация автоматически передается в центры обработки данных Агентства восстановления и Укртрансбезопасности.

WIM Агентство восстановления внедрило для круглосуточного мониторинга движения тяжеловесного транспорта, автоматической фиксации нарушений без влияния человеческого фактора и эффективной защиты автомобильных дорог и мостов от преждевременного разрушения

О системе и контроле

WIM – это система автоматического взвешивания транспортных средств в движении, позволяющая определять вес грузовиков без их остановки. В случае превышения габаритно-весовых норм владельцы транспорта платят штрафы.

В то же время WIM выполняет не только фискальную функцию, но прежде всего направлена на защиту автомобильных дорог. Перегруженные грузовики способны быстро разрушать дорожное покрытие, в то время как стоимость капитального ремонта одного километра автодороги составляет десятки миллионов гривен. Использование таких систем позволяет продлить срок службы дорог в среднем на 15–20%.

Габаритно-весовой контроль осуществляется с помощью датчиков, вмонтированных в дорожное покрытие. Система фиксирует вес автомобиля в движении, а также скорость, габариты и номерные знаки с помощью камер. Вся информация о возможных нарушениях передается в центры обработки данных Агентства восстановления и Укртрансбезопасности для дальнейшей обработки.

Автор:
Ольга Опенько