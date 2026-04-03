Системы WIM принесли бюджету почти 6 млн грн штрафов в марте

В марте 2026 года благодаря работе систем автоматического взвешивания транспорта в движении (WIM) в государственный бюджет поступило 5,9 млн грн штрафов за нарушение габаритно-весовых норм.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Агентства восстановления.

Наибольшее количество нарушений зафиксировано в Днепропетровской, Николаевской и Полтавской областях – 33, 25 и 23 случая соответственно.

Системы WIM позволяют автоматически обнаруживать перегруженные транспортные средства без остановки движения. Технология предусматривает использование датчиков, вмонтированных в дорожное покрытие, определяющих вес автомобиля, а также фиксирующие скорость камер, габариты и номерные знаки.

Собранные данные передаются в центры обработки информации Агентство восстановления и Укртрансбезопасность для дальнейшей обработки и вынесения постановлений о нарушении.

В профильных органах отмечают, что внедрение WIM способствует сохранению дорожной инфраструктуры, повышает безопасность и дисциплинирует перевозчиков.

Среди приоритетов развития системы - поддержка существующих WIM-комплексов в надлежащем состоянии, их модернизация, а также расширение сети за счет установления новых пунктов контроля на ключевых транспортных маршрутах.

Напомним, в феврале 2026 года системы WIM зафиксировали десятки нарушений габаритно-весовых норм на дорогах Украины. По результатам проверок в государственный бюджет поступило более 7,6 млн. грн. штрафов.