Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,81

+0,03

EUR

50,46

--0,36

Наличный курс:

USD

43,65

43,50

EUR

50,70

50,45

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Системы WIM принесли бюджету почти 6 млн грн штрафов в марте

грузовики, транспортная компания
Новые транспортные компании получили статус важных для экономики. / Shutterstock

В марте 2026 года благодаря работе систем автоматического взвешивания транспорта в движении (WIM) в государственный бюджет поступило 5,9 млн грн штрафов за нарушение габаритно-весовых норм.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Агентства восстановления.

Наибольшее количество нарушений зафиксировано в Днепропетровской, Николаевской и Полтавской областях – 33, 25 и 23 случая соответственно.

Системы WIM позволяют автоматически обнаруживать перегруженные транспортные средства без остановки движения. Технология предусматривает использование датчиков, вмонтированных в дорожное покрытие, определяющих вес автомобиля, а также фиксирующие скорость камер, габариты и номерные знаки.

Собранные данные передаются в центры обработки информации Агентство восстановления и Укртрансбезопасность для дальнейшей обработки и вынесения постановлений о нарушении.

В профильных органах отмечают, что внедрение WIM способствует сохранению дорожной инфраструктуры, повышает безопасность и дисциплинирует перевозчиков.

Среди приоритетов развития системы - поддержка существующих WIM-комплексов в надлежащем состоянии, их модернизация, а также расширение сети за счет установления новых пунктов контроля на ключевых транспортных маршрутах.

Напомним, в феврале 2026 года системы WIM зафиксировали десятки нарушений габаритно-весовых норм на дорогах Украины. По результатам проверок в государственный бюджет поступило более 7,6 млн. грн. штрафов.

Автор:
Татьяна Гойденко