Системи WIM принесли бюджету майже 6 млн грн штрафів у березні

вантажівки, транспортна компанія
Нові транспортні компанії отримали статусважливих для економіки. / Shutterstock

У березні 2026 року завдяки роботі систем автоматичного зважування транспорту в русі (WIM) до державного бюджету надійшло 5,9 млн грн штрафів за порушення габаритно-вагових норм.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Агентства відновлення.

Найбільшу кількість порушень зафіксовано у Дніпропетровській, Миколаївській та Полтавській областях — 33, 25 та 23 випадки відповідно.

Системи WIM дозволяють автоматично виявляти перевантажені транспортні засоби без зупинки руху. Технологія передбачає використання датчиків, вмонтованих у дорожнє покриття, які визначають вагу автомобіля, а також камер, що фіксують швидкість, габарити та номерні знаки.

Зібрані дані передаються до центрів обробки інформації Агентство відновлення та Укртрансбезпека для подальшого опрацювання та винесення постанов про порушення.

У профільних органах зазначають, що впровадження WIM сприяє збереженню дорожньої інфраструктури, підвищує безпеку руху та дисциплінує перевізників.

Серед пріоритетів розвитку системи — підтримка наявних WIM-комплексів у належному стані, їх модернізація, а також розширення мережі за рахунок встановлення нових пунктів контролю на ключових транспортних маршрутах.

Нагадаємо, у лютому 2026 року системи WIM зафіксували десятки порушень габаритно-вагових норм на дорогах України. За результатами перевірок до державного бюджету надійшло понад 7,6 млн грн штрафів.

Автор:
Тетяна Гойденко