На Чернігівщині відновили комплекс вагового контролю, знищений обстрілами: подробиці запуску
З 2 березня у Чернігівській області запрацював комплекс автоматичної фіксації ваги в русі WIM (Weight-in-Motion).
Як пише Delo.ua, про це повідомили в Агентстві відновлення.
Цей об’єкт на автодорозі М-02 (км 0+606) має стратегічне значення, він був пошкоджений під час бойових дій на початку повномасштабного вторгнення РФ.
Відновлювальні роботи на майданчику системи зважування завершилися наприкінці минулого року, і після тестування система знову готова до роботи.
Система WIM працює в цілодобовому режимі без зупинки транспортного потоку. Вона фіксує навантаження на вісь, загальну вагу, габарити та номерні знаки транспортних засобів.
Дані автоматично передаються до Укртрансбезпеки. WIM — не лише приносить додаткові кошти до держбюджету, а й запобігає пошкодженню автошляхів і мостів.
Для перевізників, які ігнорують встановлені габаритно-вагові норми, діє сувора система фінансових санкцій. Сума штрафу безпосередньо залежить від ступеня перевантаження транспортного засобу:
- 5% – 10% — 8 500 грн
- 10% – 20% — 17 000 грн
- 20% – 30% — 34 000 грн
- Понад 30% — 51 000 грн
Розвиток комплексів WIM — один із ключових пріоритетів Агентства відновлення, над яким ми й надалі активно працюватимемо.
Йдеться про підтримку й модернізацію існуючих систем у належному технічному стані та встановлення нових. Наразі облаштовано 62 майданчики WIM.
Про WІM
WІM (Weigh-in-Motion - зважування в русі) — це система комплексного збору інформації про транспортні засоби, які рухаються автомобільними дорогами.
Моніторинг руху здійснюється у режимі реального часу. Обладнання монтується у верхньому шарі покриття або на прогонових будовах мостів та шляхопроводів. Інформація про порушення передається та опрацьовується в Центрі обробки даних Укртрансбезпеки.
Завдяки системі моніторингу навантаження на вісь і загальної маси транспортних засобів вдається забезпечити цілодобовий контроль руху, автоматично фіксувати порушення без впливу людського фактора.
Перші комплекси WIM в Україні почали встановлювати у серпні 2019 року. У 2025 році надходження від їх роботи склали понад 65 млн грн за перші шість місяців та 8,6 млн грн лише у жовтні.
Нагадаємо, система зважування в русі WIM (Weigh-in-Motion) у 2025 році принесла до державного бюджету майже 118 млн грн та захистила сотні кілометрів доріг від руйнувань.