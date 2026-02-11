Ваговий контроль у дії: система WIM поповнила бюджет на понад 6 млн грн за січень

Завдяки автоматичній системі габаритно-вагового контролю WIM у січні 2026 року до державного бюджету надійшло 6 296 209 гривень штрафів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Агентства відновлення.

Де найбільше порушень

Найбільшу кількість порушень габаритно-вагових норм у січні зафіксовано у трьох областях:

Дніпропетровська — 28 випадків;

— 28 випадків; Харківська — 26 випадків;

— 26 випадків; Полтавська — 21 випадок.

Відновлення та модернізація інфраструктури

На сьогодні в Україні облаштовано 62 майданчики WIM, дані з яких офіційно використовуються для накладання штрафів.

Загалом у роботі на різних стадіях перебувають 103 об'єкти, проте частина з них була пошкоджена внаслідок бойових дій та диверсій РФ.

Про WІM

WІM (Weigh-in-Motion - зважування в русі) — це система комплексного збору інформації про транспортні засоби, які рухаються автомобільними дорогами.

Моніторинг руху здійснюється у режимі реального часу. Обладнання монтується у верхньому шарі покриття або на прогонових будовах мостів та шляхопроводів. Інформація про порушення передається та опрацьовується в Центрі обробки даних Укртрансбезпеки.

Завдяки системі моніторингу навантаження на вісь і загальної маси транспортних засобів вдається забезпечити цілодобовий контроль руху, автоматично фіксувати порушення без впливу людського фактора.

Перші комплекси WIM в Україні почали встановлювати у серпні 2019 року. У 2025 році надходження від їх роботи склали понад 65 млн грн за перші шість місяців та 8,6 млн грн лише у жовтні.

Нагадаємо, система зважування в русі WIM (Weigh-in-Motion) у 2025 році принесла до державного бюджету майже 118 млн грн та захистила сотні кілометрів доріг від руйнувань.