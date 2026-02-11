Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,09

+0,06

EUR

51,25

+0,13

Готівковий курс:

USD

43,15

43,06

EUR

51,46

51,25

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Ваговий контроль у дії: система WIM поповнила бюджет на понад 6 млн грн за січень

вантажівки
На сьогодні в Україні облаштовано 62 майданчики WIM / Depositphotos

Завдяки автоматичній системі габаритно-вагового контролю WIM у січні 2026 року до державного бюджету надійшло 6 296 209 гривень штрафів. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Агентства відновлення.

Де найбільше порушень

Найбільшу кількість порушень габаритно-вагових норм у січні зафіксовано у трьох областях:

  • Дніпропетровська — 28 випадків;
  • Харківська — 26 випадків;
  • Полтавська — 21 випадок.

Відновлення та модернізація інфраструктури

На сьогодні в Україні облаштовано 62 майданчики WIM, дані з яких офіційно використовуються для накладання штрафів.

Загалом у роботі на різних стадіях перебувають 103 об'єкти, проте частина з них була пошкоджена внаслідок бойових дій та диверсій РФ. 

Про WІM

WІM (Weigh-in-Motion - зважування в русі) — це система комплексного збору інформації про транспортні засоби, які рухаються автомобільними дорогами.

Моніторинг руху здійснюється у режимі реального часу. Обладнання монтується у верхньому шарі покриття або на прогонових будовах мостів та шляхопроводів. Інформація про порушення передається та опрацьовується в Центрі обробки даних Укртрансбезпеки.

Завдяки системі моніторингу навантаження на вісь і загальної маси транспортних засобів вдається забезпечити цілодобовий контроль руху, автоматично фіксувати порушення без впливу людського фактора.

Перші комплекси WIM в Україні почали встановлювати у серпні 2019 року. У 2025 році надходження від їх роботи склали понад 65 млн грн за перші шість місяців та 8,6 млн грн лише у жовтні.

Нагадаємо, система зважування в русі WIM (Weigh-in-Motion) у 2025 році принесла до державного бюджету майже 118 млн грн та захистила сотні кілометрів доріг від руйнувань. 

Автор:
Тетяна Бесараб