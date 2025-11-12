Автоматичний ваговий контроль у жовтні зібрав понад 8 млн грн штрафів

Система зважування у русі WIM демонструє ефективність - за жовтень вона зафіксувала понад 600 порушень вагових норм і принесла 8,6 мільйона гривень до бюджету. За 10 місяців 2025 року загальна сума сплачених штрафів перевищила 103 мільйони гривень.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Агенства відновлення.

WIM принесла бюджету понад 8 млн грн

У жовтні 2025 року система зважування у русі (WIM) забезпечила надходження 8,6 мільйона гривень до державного бюджету. За результатами автоматичної фіксації порушень працівники Укртрансбезпеки склали 634 постанови щодо перевищення вагових норм транспортними засобами.

Найбільше порушень зафіксовано у Київській області - 217 випадків, Харківській - 68 та Дніпропетровській - 65.

Загалом від початку року і до кінця жовтня сплачено понад 103,83 мільйона гривень штрафів, отриманих завдяки роботі WIM.

Система не лише поповнює бюджет, а й допомагає зберегти сотні кілометрів українських доріг. На автоматичних пунктах контролю WIM фіксує перевищення допустимої ваги та габаритів вантажівок, що дає змогу запобігати руйнуванню дорожнього покриття й мостів, а також підвищує безпеку руху.

Контроль здійснюється за допомогою вмонтованих у дорожнє покриття датчиків, які визначають фактичну вагу транспортного засобу. Камери фіксують швидкість, габарити та номерні знаки, а отримані дані передаються до Центрів обробки даних Агентства відновлення та Укртрансбезпеки.

Система моніторингу WIM впроваджена Агентством відновлення для забезпечення цілодобового автоматичного контролю руху, мінімізації впливу людського фактора та ефективного запобігання руйнуванню доріг.

Нагадаємо, на початку року в Україні розпочалася модернізація системи автоматичної фіксації габаритно-вагового контролю транспортних засобів.