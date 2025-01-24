Україна модернізує систему автоматичного вагового контролю на дорогах

В Україні розпочалася модернізація системи автоматичної фіксації габаритно-вагового контролю транспортних засобів. Завдяки новітнім технологіям процес стане повністю автоматизованим, мінімізуючи вплив людського фактора та роблячи систему прозорою.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

За словами заступника міністра розвитку громад та територій Сергія Деркача, ефективний ваговий контроль необхідний для збереження доріг.

За його словами у 90% випадків руйнування дорожньої інфраструктури спричиняють перевантажені транспортні засоби.

Що зміниться для водіїв та держави

Автоматична фіксація порушень. Укртрансбезпека зможе автоматично реєструвати порушення та обмінюватися даними з такими системами, як id.gov.ua, Державна казначейська служба та "Укрпошта".

Інтеграція з реєстрами. Система поєднається з Реєстром адміністративних правопорушень і Єдиним державним реєстром транспортних засобів МВС, що спростить перевірку даних.

Розширення електронних кабінетів. Нові функції з’являться для фінансових аудиторів, операторів WIM і інспекторів.

Автоматизація процесів. Новий підхід дозволить змінювати статус постанов, фіксувати сплату штрафів та враховувати судові рішення.

Технології без зупинок Система Weigh-In-Motion (WIM) зчитуватиме вагу та розміри вантажівок прямо під час їхнього руху, без необхідності зупинки.

Європейські стандарти на дорогах Модернізація вагового контролю – це крок до збереження дорожньої інфраструктури, підвищення безпеки руху та досягнення європейських стандартів транспорту.

Нагадаємо, у 2022 році у рамках процесу лібералізації перевезень великогабаритних та великовагових вантажів в Україні запровадили європейські стандарти щодо габаритно-вагових обмежень.