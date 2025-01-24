Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,98

--0,06

EUR

43,67

--0,20

Наличный курс:

USD

42,20

42,15

EUR

44,27

44,10

ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украина модернизирует систему автоматического весового контроля на дорогах

Украина модернизирует систему автоматического весового контроля на дорогах

В Украине началась модернизация системы автоматической фиксации габаритно-весового контроля транспортных средств. Благодаря новейшим технологиям, процесс станет полностью автоматизированным, минимизируя влияние человеческого фактора и делая систему прозрачной.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

По словам заместителя министра развития общин и территорий Сергея Деркача, эффективный весовой контроль необходим для сохранения дорог.

По его словам, в 90% случаев разрушения дорожной инфраструктуры влекут за собой перегруженные транспортные средства.

Что изменится для водителей и государства

Автоматическая фиксация нарушений. Укртрансбезопасность сможет автоматически регистрировать нарушения и обмениваться данными такими системами, как id.gov.ua, Государственная казначейская служба и "Укрпочта".

Интеграция с реестрами. Система сочетается с Реестром административных правонарушений и Единым государственным реестром транспортных средств МВД, что упростит проверку данных.

Расширение электронных кабинетов. Новые функции появятся для финансовых аудиторов, операторов WIM и инспекторов.

Автоматизация действий. Новый подход позволит изменять статус постановлений, фиксировать уплату штрафов и учитывать судебные решения.

Технологии без остановок Система Weigh-In-Motion (WIM) будет считывать вес и размер грузовиков прямо во время их движения, без необходимости остановки.

Европейские стандарты на дорогах Модернизация весового контроля – это шаг к сохранению дорожной инфраструктуры, повышению безопасности движения и достижению европейских стандартов транспорта.

Напомним, в 2022 году в рамках процесса либерализации перевозок крупногабаритных и тяжеловесных грузов в Украине ввели европейские стандарты по габаритно-весовым ограничениям.

Автор:
Татьяна Гойденко