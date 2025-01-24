Украина модернизирует систему автоматического весового контроля на дорогах

В Украине началась модернизация системы автоматической фиксации габаритно-весового контроля транспортных средств. Благодаря новейшим технологиям, процесс станет полностью автоматизированным, минимизируя влияние человеческого фактора и делая систему прозрачной.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

По словам заместителя министра развития общин и территорий Сергея Деркача, эффективный весовой контроль необходим для сохранения дорог.

По его словам, в 90% случаев разрушения дорожной инфраструктуры влекут за собой перегруженные транспортные средства.

Что изменится для водителей и государства

Автоматическая фиксация нарушений. Укртрансбезопасность сможет автоматически регистрировать нарушения и обмениваться данными такими системами, как id.gov.ua, Государственная казначейская служба и "Укрпочта".

Интеграция с реестрами. Система сочетается с Реестром административных правонарушений и Единым государственным реестром транспортных средств МВД, что упростит проверку данных.

Расширение электронных кабинетов. Новые функции появятся для финансовых аудиторов, операторов WIM и инспекторов.

Автоматизация действий. Новый подход позволит изменять статус постановлений, фиксировать уплату штрафов и учитывать судебные решения.

Технологии без остановок Система Weigh-In-Motion (WIM) будет считывать вес и размер грузовиков прямо во время их движения, без необходимости остановки.

Европейские стандарты на дорогах Модернизация весового контроля – это шаг к сохранению дорожной инфраструктуры, повышению безопасности движения и достижению европейских стандартов транспорта.

Напомним, в 2022 году в рамках процесса либерализации перевозок крупногабаритных и тяжеловесных грузов в Украине ввели европейские стандарты по габаритно-весовым ограничениям.