В Киеве инициировали проверки крупногабаритного транспорта и пассажирских перевозок с целью выявления нарушений весовых норм и несоблюдения правил безопасности.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации (КМВА) Тимур Ткаченко.

По его словам, в эти выходные совместно с Укртрансбезопасностью в Киеве и Патрульной полицией были проведены мероприятия по выявлению нарушений габаритно-весовых норм и проверки пассажирских перевозок.

По данным Укртрансбезопасности, в 2024 году в Киеве составлено 729 актов из-за нарушений в сфере грузовых перевозок, среди которых:

54 случая касались международных перевозок;

537 случаев — внутренних перевозок;

138 нарушений — превышение весовых параметров;

122 случая применения блокировочных устройств.

"Проблема перегруженных грузовиков критическая для состояния столичных дорог. Автомобили, игнорирующие габаритно-весовые нормы, наносят значительный ущерб инфраструктуре, на ремонт которой ежегодно тратятся значительные бюджетные средства. Во многих случаях причина ухудшения состояния дорог заключается не в материалах или качестве работ". в нарушении норм эксплуатации", — подчеркнул Ткаченко.

Что касается пассажирских перевозок, то в прошлом году инспекторы зафиксировали 861 нарушение как в международных, так и во внутренних перевозках.

"Тут речь идет не только о финансовых потерях, но и о безопасности пассажиров. Несоблюдение норм создает реальную угрозу жизни и здоровью людей", — отметил глава КМВА.

Он добавил, что усиленные проверки должны стать обычной практикой, а в приоритете всегда должны быть интересы и безопасность киевлян, а не удобные условия для бизнеса или коммунальных предприятий, которые сознательно игнорируют установленные правила.

Напомним, президент Владимир Зеленский уволил Сергея Попка с должности начальника Киевской городской военной администрации, назначив вместо него Тимура Ткаченко. До этого он был заместителем министра развития общин и территорий, а также занимал должность замминистра по стратегическим отраслям промышленности.