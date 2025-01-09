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Городская кольцевая электричка за год увеличила перевозку пассажиров на 4%
Киевская кольцевая электричка перевезла почти 3,5 млн пассажиров в 2024 году, что на 4% больше по сравнению с прошлым годом.
Об этом информирует прессслужба "Укрзализныци".
Отмечается, что 10% пассажиров Kyiv City Express составляют представители льготных категорий, в том числе пенсионеры.
Эти пассажиры пользуются электричкой бесплатно, что способствует увеличению доступности общественного транспорта для пожилых людей.
О движении электропоездов
Электропоезда работают без перебоев, строго придерживаясь расписания даже в случае объявления воздушной тревоги.
Они продолжают курсировать без остановок, что обеспечивает стабильное транспортное сообщение для жителей города и гостей столицы, в частности, во время чрезвычайных ситуаций.
Ранее сообщалось, что завершились строительные работы на Воскресенке, и в графике Киевской кольцевой электрички на 2025 год запланированы изменения. Да, электричка будет курсировать каждые 30 минут в час пик.