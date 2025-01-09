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Городская кольцевая электричка за год увеличила перевозку пассажиров на 4%

Электрички не останавливаются во время воздушной тревоги.
10% пассажиров Kyiv City Express составляют представители льготных категорий. Фото: пресс-служба УЗ

Киевская кольцевая электричка перевезла почти 3,5 млн пассажиров в 2024 году, что на 4% больше по сравнению с прошлым годом.

Об этом информирует прессслужба "Укрзализныци".

Отмечается, что 10% пассажиров Kyiv City Express составляют представители льготных категорий, в том числе пенсионеры.

Эти пассажиры пользуются электричкой бесплатно, что способствует увеличению доступности общественного транспорта для пожилых людей.

О движении электропоездов

Электропоезда работают без перебоев, строго придерживаясь расписания даже в случае объявления воздушной тревоги.

Они продолжают курсировать без остановок, что обеспечивает стабильное транспортное сообщение для жителей города и гостей столицы, в частности, во время чрезвычайных ситуаций.

Фото 2 — Городская кольцевая электричка за год увеличила перевозку пассажиров на 4%

Ранее сообщалось, что завершились строительные работы на Воскресенке, и в графике Киевской кольцевой электрички на 2025 год запланированы изменения. Да, электричка будет курсировать каждые 30 минут в час пик.

Автор:
Ольга Опенько