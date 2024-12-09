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Киевская кольцевая электричка будет курсировать каждые 30 минут в час пик

Kyiv City Express изменяет график поездов
Вновь будет курсировать последний самый поздний рейс электропоезда

Завершились строительные работы на Воскресенке, и в графике Киевской кольцевой электрички на 2025 год запланированы изменения. Об этом сообщает пресс-служба “Укрзализныци”.

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Киев, 12 декабря, офлайн
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Изменения в графике Kyiv City Express

Отмечается, что 15 декабря возобновляются ежечасные рейсы, что вдвое увеличивает возможности добраться до нужного места и обеспечивает более оптимальную планировку времени для пассажиров.

Последний самый поздний рейс электропоезда будет курсировать со станции Дарница в 22:31 (через Радужный) в Святошино, куда будет прибывать в 23:20. На практике это означает, что с вокзала в Троещину можно будет выехать прямым рейсом в 21:56, а из Почайны в Берестейскую — даже после закрытия метро.

Кроме того, в пресс-службе отмечают, что УЗ работает над изменением логики нумерации рейсов, чтобы упростить ориентировку пассажиров в направлениях и маршрутах Киевской кольцевой электрички.

Фото 2 — Киевская кольцевая электричка будет курсировать каждые 30 минут в час пик

Напомним, что "Укрзализныця" анонсировала новые сообщения и удлиненные рейсы во внутреннем сообщении. Так, уже с 15 декабря добавятся пять новых поездов к горам и три рейса в Харьков, а для 38 рейсов будет уменьшено время в пути.

Также " Укрзализныця" с 19 декабря запускает к горам традиционный сезонный "Лыжный экспресс"  Интерсити+ №743/744 по маршруту Дарница – Киев-Пассажирский – Львов – Славское.

Автор:
Ольга Опенько