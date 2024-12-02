"Укрзализныця" запускает "Лыжный экспресс" к горам: какое расписание

" Укрзализныця " с 19 декабря запускает к горам традиционный сезонный "Лыжный экспресс" Интерсити+ №743/744 по маршруту Дарница – Киев-Пассажирский – Львов – Славское.

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Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что на маршруте будет курсировать скоростной Hyundai, поэтому "Лыжный экспресс" станет идеальным вариантом для тех, кто хочет быстро и комфортно добраться до горнолыжного курорта в разгар сезона.

Поезд отправляется из Дарницы в 05:50, из Киева в 06:19, из Львова в 12:09 и прибывает в Славск в 14:03. Обратно из Славска – в 14:26, из Львова в 16:30, в Киев – в 22:28, в Дарницу – в 23:00.

"Благодаря "Лыжному экспрессу" для жителей Ровно мы тоже имеем отличную новость! Теперь региональные поезда №804/806 Ровно – Львов обеспечат удобное пересадочное сообщение на экспресс в Славск", — подчеркнули в УЗ.

Напомним, что "Укрзализныця" анонсировала новые сообщения и удлиненные рейсы во внутреннем сообщении. Так, уже с 15 декабря добавятся пять новых поездов к горам и три рейса в Харьков, а для 38 рейсов будет уменьшено время в пути.

Новые международные маршруты

" Укрзализныця " назначает дополнительные поезда №765/766 – 865/866 по маршруту Варшава – Рава-Русская – Львов и добавляет сообщение с Черновцами. Также с 15 декабря будет курсировать прямой ежедневный поезд Киев – Будапешт. и новый маршрут из Львова в Кишинев.

"Укрзализныця" вместе со словацкими коллегами с 15 декабря открывает новый маршрут в Братиславу

Кроме того, "Укрзализныця" изменяет продолжительность маршрута из Киева в Вену. Он станет на три часа быстрее и получит 70% мест благодаря дополнительному вагону.