"Укрзализныця" анонсировала новые рейсы: какие изменения запланированы во внутреннем сообщении

Государственная "Укрзализныця" анонсировала новые сообщения и удлиненные рейсы. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. 12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу. Забронировать участие

Отмечается, что в новом графике на 2025 год предусмотрены важные изменения.

Так, уже с 15 декабря прибавится пять новых поездов к горам и три рейса в Харьков, а для 38 рейсов будет уменьшено время в пути.

Какие рейсы ждать в декабре

· Поезд №33/34 Кривой Рог – Ясиня – это сообщение позволит удобнее добраться до популярных горнолыжных курортов, таких как Ясиня, Буковель и Ворохта. Поезд улучшит транспортное сообщение для туристов и жителей Кривого Рога.

· Поезд №61/62 Днепр – Рахов (через день) – это новое сообщение позволит существенно увеличить предложение мест для пассажиров, путешествующих из Приднепровья во Львов и Карпаты.

· Поезд №83/84 Киев – Солотвино – поезда будут курсировать через день. Будет на 50% увеличено предложение мест для поездок из Киева в Славск и Закарпатье.

· Поезд №125/126-129/130 Полтава, Кременчуг – Ужгород (через день) – новый маршрут, соединяющий Полтавщину со Славским и Закарпатьем.

· Поезд №145/146 Харьков – Черновцы (через день) – новое сообщение обеспечит удобство для пассажиров.

· Поезд №165/166 Харьков – Черкассы (через день) – новое сообщение обеспечит более удобную транспортную связь для жителей Харькова, Днепра, Черкасс и других станций нового маршрута.

· Новый региональный поезд №823/824 Харьков – Днепр – расширит имеющиеся варианты доезда между двумя миллионниками.

Как изменятся существующие сообщения

· Поезд №39/40 Запорожье – Солотвино теперь будет отправляться из Запорожья в 16:17 (вместо 7:12), что позволит жителям города проводить больше времени в дороге ночью.

· Маршрут поезда №85/86 Запорожье – Львов продлен до станции Рахов.

· Маршрут поезда №105/106 (205/206) Одесса – Киев в пиковые периоды может быть продлен до Харькова.

· Поезд №113/114 Львов – Харьков будет курсировать ежедневно, что даст Полесью и Волыни ежедневное сообщение с Сумами и Харьковом. Этот рейс также продлится до Ивано-Франковска в пиковые периоды.

· Поезд № 133/134 Киев – Рахов будет курсировать ежедневно.

На каких маршрутах сократится время в пути

1. Поезд №13/14 Киев – Солотвино ускорен на 1 час. 9 мин;

2. Поезд №55/56 Киев – Рахов ускорен на 57 мин. из Киева в Рахов;

3. Поезд №45/46 Ужгород – Харьков ускорен на 51 мин. из Ужгорода в Харьков;

4. Поезд №39/40 Запорожье – Солотвино ускорен на 45 мин. из Запорожья в Солотвино, на 42 мин. из Солотвино в Запорожье;

5. Поезд №3/4 Запорожье – Ужгород ускорен на 41 мин. из Ужгорода в Запорожье.

Напомним, "Укрзализныця" активно работает над обновлением пассажирского подвижного состава. В новой партии будут представлены купейные вагоны, вагоны СВ, четыре специализированных вагона для лиц с инвалидностью, а также плацкартные вагоны.