Поезд между Киевом и Братиславой запустят в декабре

Новый ж/д маршрут Киев-Братислава с пересадкой в Чопе планируют запустить уже в середине декабря.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины по результатам договоренностей после шестого заседания украинско-словацкой смешанной комиссии.

Отмечается, что маршрут нового поезда будет иметь пересадку на станции "Чоп" и учитывает начатое строительство линии европейского пути в Украине между Ужгородом и Чопом, а также предстоящую прямую линию Ужгород — Чоп — Кошице — Братислава.

В ходе встречи речь также шла о продолжении модернизации пункта пропуска "Ужгород — Вышнее Немецкое", чтобы увеличить пропускную способность грузового и пассажирского транспорта.

Украина также заинтересована в расширении пропускной способности пункта "Малый Березный — Убля". В планах, среди прочего, открыть для пассажирских перевозок железнодорожный пункт пропуска "Павлово — Матиовце". Сейчас он работает только как грузовой.

Отметим, что на пункте пропуска "Ужгород — Вишне-Немецкое" на границе со Словакией уже стартовали подготовительные работы к строительству нового пассажирского терминала .

Уже установлены модульные здания для работников таможенной и пограничной служб, обновлены санитарные помещения и дорожное покрытие.