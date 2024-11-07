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Поезд между Киевом и Братиславой запустят в декабре
Новый ж/д маршрут Киев-Братислава с пересадкой в Чопе планируют запустить уже в середине декабря.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины по результатам договоренностей после шестого заседания украинско-словацкой смешанной комиссии.
Отмечается, что маршрут нового поезда будет иметь пересадку на станции "Чоп" и учитывает начатое строительство линии европейского пути в Украине между Ужгородом и Чопом, а также предстоящую прямую линию Ужгород — Чоп — Кошице — Братислава.
В ходе встречи речь также шла о продолжении модернизации пункта пропуска "Ужгород — Вышнее Немецкое", чтобы увеличить пропускную способность грузового и пассажирского транспорта.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Украина также заинтересована в расширении пропускной способности пункта "Малый Березный — Убля". В планах, среди прочего, открыть для пассажирских перевозок железнодорожный пункт пропуска "Павлово — Матиовце". Сейчас он работает только как грузовой.
Отметим, что на пункте пропуска "Ужгород — Вишне-Немецкое" на границе со Словакией уже стартовали подготовительные работы к строительству нового пассажирского терминала .
Уже установлены модульные здания для работников таможенной и пограничной служб, обновлены санитарные помещения и дорожное покрытие.