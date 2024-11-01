Польская SKPL намерена запустить поезда Варшава - Ковель

Польская частная железнодорожная компания SKPL Cargo намерена запустить пассажирское сообщение между Варшавой и Ковелем (Волынская область) уже в декабре текущего года. Об этом сообщает Rynek Kolejowy со ссылкой на Управление железнодорожного транспорта Польши.

Ведомство проинформировало о полученной 1 октября заявке компании SKPL Cargo на открытие коммерческого пассажирского сообщения по маршруту Варшава-Восточная – Дорохуск (граница) – Варшава-Восточная.

Отмечается, что это часть маршрута Варшава — Ковель, по которому хочет ездить оператор, а на 70-километровом участке от границы с Польшей до Ковеля "Укрзализныця", в свою очередь, завершила реконструкцию путей "европейской" ширины 1435 мм.

18 октября были выполнены все требования законодательства, необходимые для публикации неконфиденциальной информации относительно запуска маршрута. Перевозчик заявил о готовности предоставлять услугу в течение пяти лет - с 15 декабря 2024 года по 14 декабря 2029 года. SKPL Cargo планирует ездить в Ковель один раз в день.

Согласно заявленному расписанию, поезд должен будет отправляться из Варшавы в 15:05 и прибывать в Дорохуск через Люблин и Хелм в 18:30, а затем продолжать путь до Ковеля. Тем не менее, информации об украинской части таких рейсов не приводится.

В обратную сторону поезд должен отправляться со станции Дорохуск в 2:45 ночи и прибывать в Варшаву в 6:15 утра. Остановки запланированы на станциях Пилява, Демблин, Пулавы, Люблин-Главный, Свидник-Город и Хелм.

Напомним, что в октябре 2023 года SKPL запустила маршрут между Варшавой и укаинским приграничным городом Рава-Русская (Львовская область), следовавший также только по путям шириной 1435, заходящим на территорию Украины.

Одновременно "Укрзализныця" запустила поезд Львов - Рава-Русская по путям стандартной украинской ширины 1520 мм, состыковав его расписание с польским поездом и продавая билеты из Львова в Польшу. Позже поезд продлили через Ивано-Франковск до Коломыи.

Однако действие соглашения между SKPL и УЗ истекло 21 сентября 2024 года, и на более поздние даты продажа билетов ненадолго прекратилась. Тем не менее, "Укрзализныця" договорилась о продлении контракта - впрочем, как оказалось, лишь до 14 декабря 2024 года.

В свою очередь, в октябре было сообщено, что украинская госкомпания ведет переговоры о перезапуске поезда Варшава — Рава-Русская уже с государственным польским оператором PKP Intercity.