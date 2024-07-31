"Укрзализныця" усиливает борьбу с перекупщиками билетов: новые правила для международных рейсов

"Укрзализныця" расширяет практику верификации пассажиров на популярные международные рейсы через Дія.Подпись. С 1 августа 2024 года купить билеты можно будет только после подтверждения личности через приложение "Дія" или на новом сайте перевозчика. Об этом сообщает УЗ.

Верификация через Действие. Подпись будет обязательной для продажи билетов на рейсы №19/20 Киев – Хелм – Киев, №23/24 Киев – Хелм – Киев, №51/52 Киев – Перемышль – Киев, №89/90 Киев – Перемышль – Киев и №73/74 Харьков – Перемышль – Харьков.

Напоминаем, что подобная верификация уже внедрена для популярных рейсов в Варшаву и Вену.



Решение является временным мероприятием на период пикового спроса по борьбе с активностью перекупщиков. В настоящее время "Укрзализныця" блокирует до 50 попыток массовой покупки билетов ежедневно.

"Впрочем, без верификации через "Дію". Подпись билетным спекулянтам достаточно изменить номер телефона и продолжить свое дело. Это, в свою очередь, замедляет работу системы и не дает возможности добросовестным пассажирам гарантированно спланировать свое путешествие", — отметили в пресс-службе УЗ.

Кроме того, чтобы удовлетворить потребности иностранных пользователей, которые не могут воспользоваться Действие, железная дорога сохраняет текущую систему доступа к международным билетам для по меньшей мере одного рейса в каждом направлении, включая Одессу – Перемышль, Харьков – Хелм, Днепр – Хелм, Киев – Перемышль, Чоп – Вена, Мукачево – Кошице, Львов – Варшава, Киев – Кишинев и другие.

Напомним, в июле "Укрзализныця" изменила время открытия онлайн-продажи билетов на международные поезда для улучшения работы перегруженного приложения.

Билеты на польские направления (Перемышль, Дорогуск, Хелм, Варшава) станут доступны за 20 суток до даты отправления, начало продаж в 09:00.

Для словацких и австрийских направлений билеты можно приобрести за 20 суток до даты отправления, с началом продажи в 08:00. В то же время билеты на молдавские направления будут доступны за 30 суток до даты отправления, начало продаж тоже в 08:00.

"Укрзализныця" нарастила пассажиропоток на 23% за первое полугодие 2024 года

За первые шесть месяцев 2024 года услугами "Укрзализныци" воспользовались 13,3 миллиона пассажиров, что на 23% или 2,4 миллиона человек превышает показатели аналогичного периода в прошлом году.

Добавим, что показатели пассажирских перевозок "Укрзализныци" вышли на довоенный уровень. За первые четыре месяца 2024 года компания перевезла на 25% больше пассажиров, чем за аналогичный период в прошлом году.

В мае свыше 2 миллиона пассажиров воспользовались услугами "Укрзализныци" для путешествий по Украине, а еще 200 тысяч – для поездок за границу.

В июне компания установила новый рекорд, перевозя в сутки 100 тысяч пассажиров – это самый большой показатель с начала войны, если не учитывать период эвакуации.