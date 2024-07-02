"Укрзализныця" увеличивает количество поедов из Киева в Одессу и Харьков

"Укрзализныця" увеличивает количество рейсов в Одессу и Харьков в ответ на рост пассажирского спроса. С 9 июля назначен поезд "Интерсити" №761/762 Киев — Одесса, а с 3 июля будут добавлен поезд в Харьков. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

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С 9 июля через день будет курсировать поезд "Интерсити" №761/762 Киев-Одесса. Отправление из Киева запланировано на 6:03, прибытие в Одессу - в 13:34. В обратном направлении поезд отправляется из Одессы в 14:20 и прибывает в Киев в 21:54. На этом маршруте пассажирам предлагаются вагоны МПЛТ с сидячими местами 1-го и 2-го класса.

Также увеличено количество мест для поездок между Киевом и Харьковом: с 3 июля каждую среду в 23:53 из Киева будет отправляться поезд №720, который будет прибывать в Харьков в 5:14. Поезд №719 в обратном направлении отправляется из Харькова в 23:30 и прибывает в Киев в 5:01.

Билеты на поезда будут доступны традиционно в приложении Укрзализныци, на сайте, в чат-боте и в кассах вокзалов.

"Укрзализныця" вышла на довоенные показатели пассажироперевозок

В 2023 году в страны Евросоюза было перевезено в 2,1 раза больше людей, чем в 2022 году.

Кроме того, за 4 месяца 2024 года "Укрзализныця" поездами дальнего сообщения перевезла на четверть больше пассажиров, чем в прошлом году за аналогичный период. Так, 8,43 млн пассажиров проехали поездами "Укрзализныци" за период с января по апрель этого года - по сравнению с 6,78 млн в 2023 году.

Также сообщалось, что в мае 2024 года "Укрзализныця" обеспечила перевозку почти 2,2 миллиона пассажиров в пределах Украины и около 200 тысяч пассажиров в международном сообщении.

Всего "Укрзализныця" с начала года уже перевезла почти 800 тыс. пассажиров в международном сообщении и ожидает летом оживление спроса на международные рейсы. Наиболее популярным остается поезд №67/68 Киев – Варшава.

Также в июне "Укрзализныця" увеличила объем пассажирских перевозок на 18%. Установив рекорд – 100 000 пассажиров в сутки, что является наибольшим количеством с начала полномасштабного вторжения, не считая периода массовой эвакуации.