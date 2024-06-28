Украинцы передают поездами анализы и свадебные торты: "Укрзализныця" усиливает контроль за правилами перевозок

АО "Укрзализныця" ужесточает контроль за соблюдением правил перевозок и останавливает попытки перевозить запрещенные предметы.

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Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Щенки, свадебные торты и кровь на анализы

Как рассказали в УЗ, украинцы чего только не пытаются передавать поездами: и щенков и котят, свадебные торты и свадебные платья, тепловизоры и дроны, документы, цветы, лекарства и даже кровь на анализы.

Компания выручила миллионы украинцев в начале полномасштабного вторжения, когда была парализована традиционная логистика, перевозя немало критических отправлений, в т.ч. пассажирскими поездами.

"С началом полномасштабного вторжения, когда была парализована логистика в стране, Укрзализныця была едва ли не единственным способом передать критические отправления: чего только не везли наши поезда в те дни – от старлинков и тепловизоров до лекарств и бабушкиных "закруток"", - отмечают в УЗ.

"Укрзализныця" останавливает попытки перевозить запрещенное

В настоящее время "Укрзализныця" ужесточает контроль за соблюдением правил перевозок и останавливает попытки перевозить запрещенное.

""Укрзализныця" системно контролирует и регулярно останавливает перевозку пассажирскими поездами запрещенных предметов и веществ – как в багаже, так и попытки "передач" проводниками. Так, показательно остановили вопиющую ситуацию: попытку передать поездами… биологические материалы для анализов одной из частных лабораторий" – рассказали в компании.

Там заметили, что это далеко не первый случай, когда частные лаборатории поступают так, очевидно, пытаясь сэкономить на специализированных перевозках.

"Не стоит и говорить, что результаты доставляемых без контроля температурного режима анализов могут вызывать немало сомнений, но вряд ли лаборатории честно сообщают клиентам, как именно пытаются организовать свою логистику", - подчеркнули в УЗ.

Поэтому сегодня, когда восстановлена логистика по всей стране и немало специализированных перевозчиков, "Укрзализныця" продолжает "закручивать гайки" и урегулировать перевозимые поездами предметы.

"Железная почта"

"Будем честными, кто только и с чем не обращался к нашим проводникам со срочной просьбой передать. Понимаем это и понимаем, что сплошь и рядом работники идут навстречу. Впрочем, в который раз обращаемся ко всем пассажирам и особенно к компаниям, которые пытаются на базе пассажирских вагонов. построить свою логистическую сеть – категорически этого не делать. Особенно в текущую погоду, когда нет возможности гарантировать температурный режим", - говорится в сообщении "Укрзализныци".

В компании подчеркнули, что в случае необходимости что-то срочно доставить, делать это можно исключительно с вещами, разрешенными к перевозке, и официальным способом. В частности, через партнерскую программу Укрзализныци и Укрпочты "Железная_почта". В настоящее время 10 почтовых вагонов регулярно курсируют в составе пассажирских поездов.

"Укрзализныця" вышла на довоенные показатели пассажироперевозок

В 2023 году в страны Евросоюза было перевезено в 2,1 раза больше людей, чем в 2022 году.

Кроме того, за 4 месяца 2024 года "Укрзализныця" поездами дальнего сообщения перевезла на четверть больше пассажиров, чем в прошлом году за аналогичный период. Так, 8,43 млн пассажиров проехали поездами "Укрзализныци" за период с января по апрель этого года - по сравнению с 6,78 млн в 2023 году.

Также сообщалось, что в мае 2024 года "Укрзализныця" обеспечила перевозку почти 2,2 миллиона пассажиров в пределах Украины и около 200 тысяч пассажиров в международном сообщении.

Всего "Укрзализныця" с начала года уже перевезла почти 800 тыс. пассажиров в международном сообщении и ожидает летом оживление спроса на международные рейсы. Наиболее популярным остается поезд №67/68 Киев – Варшава.