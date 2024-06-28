Українці передають поїздами аналізи та весільні торти: "Укрзалізниця" посилює контроль за правилами перевезень

АТ "Укрзалізниця" посилює контроль за дотриманням правил перевезень та зупиняє спроби перевозити заборонені предмети.

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Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Цуценята, весільні торти, та кров на аналізи

Як розповіли в УЗ, українці чого тільки не намагаються передавати поїздами: і цуценят та кошенят, весільні торти та весільні сукні, тепловізори та дрони, документи, квіти, ліки та навіть… кров на аналізи.

Компанія виручила мільйони українців на початку повномасштабного вторгнення, коли була паралізована традиційна логістика, перевозячи чимало критичних відправлень, у т.ч. пасажирськими поїздами.

"Із початком повномасштабного вторгнення, коли була паралізована логістика в країні, Укрзалізниця була чи не єдиним способом передати критичні відправлення: чого тільки не везли наші поїзди в ті дні – від старлінків та тепловізорів до ліків та бабусиних "закруток"", - зазначають в УЗ.

"Укрзалізниця" зупиняє спроби перевозити заборонене

Наразі ж "Укрзалізниця" посилює контроль за дотриманням правил перевезень та зупиняє спроби перевозити заборонене.

"Укрзалізниця" системно контролює та регулярно зупиняє перевезення пасажирськими поїздами заборонених предметів та речовин – як у багажі, так і спроби "передачок" провідниками. Так, сьогодні показово зупинили кричущу ситуацію: спробу передати поїздами… біологічні матеріали для аналізів однієї з приватних лабораторій - розповіли в компанії.

Там зауважили, що це далеко не перший випадок, коли приватні лабораторії вчиняють так, вочевидь, намагаючись зекономити на спеціалізованих перевезеннях.

"Не варто й говорити, що результати аналізів, які доставляються без контролю температурного режиму, можуть викликати чимало сумнівів, але навряд чи лабораторії чесно повідомляють клієнтам, як саме намагаються організувати свою логістику", - підкреслили в УЗ.

Тому сьогодні, коли відновлено логістику по всій країні і є чимало спеціалізованих перевізників, Укрзалізниця продовжує "закручувати гайки" й врегульовувати те, що перевозиться поїздами.

"Залізна_пошта"

"Будемо чесними, хто тільки і з чим не звертався до наших провідників із терміновим проханням передати. Розуміємо це і розуміємо, що часто-густо працівники йдуть назустріч. Утім, вкотре звертаємось до всіх пасажирів і особливо до компаній, які намагаються на базі пасажирських вагонів збудувати свою логістичну мережу, – категорично цього не робити. Особливо в поточну погоду, коли немає можливості гарантувати температурний режим", - йдеться у повідомленні "Укрзалізниці".

В компанії наголосили, що у разі потреби щось терміново доставити, робити це можна виключно із речами, дозволеними до перевезення, і в офіційний спосіб. Зокрема, через партнерську програму Укрзалізниці та Укрпошти "Залізна_пошта". Наразі 10 поштових вагонів регулярно курсують у складі пасажирських поїздів.

"Укрзалізниця" вийшла на довоєнні показники пасажироперевезень

У 2023 році до країн Євросоюзу було перевезено в 2,1 рази більше людей, ніж у 2022.

Крім того, за 4 місяці 2024 року "Укрзалізниця" поїздами дальнього сполучення перевезла на чверть більше пасажирів, ніж торік за аналогічний період. Так, 8,43 млн пасажирів проїхали поїздами "Укрзалізниці" за період від січня до квітня цього року - порівняно з 6,78 млн у 2023 році.

Також повідомлялося, що у травні 2024 року "Укрзалізниця" забезпечила перевезення майже 2,2 мільйона пасажирів у межах України та близько 200 тисяч пасажирів у міжнародному сполученні.

Всього "Укрзалізниця" з початку року вже перевезла майже 800 тис. пасажирів у міжнародному сполученні та очікує влітку пожвавлення попиту на міжнародні рейси. Найбільш популярним залишається поїзд №67/68 Київ – Варшава.