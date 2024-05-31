УЗ змінила оператора харчування у швидкісних поїздах: хто і чим годуватиме пасажирів

З 1 червня у швидкісних поїздах "Укрзалізниці" Інтерсіті та Інтерсіті+ змінюється оператор харчування. Послуги замість WOG Cafe надаватиме компанія Понтем.UA під брендом Ray AB Cafe.

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Про це повідомила пресслужба УЗ.

В оновленому меню з'явиться 33 нові позиції, зокрема круасани, дитяче меню, рибні страви, веганські бургери та курячий бульйон. Популярні хот-доги та сирники залишаться в асортименті.

Ціни на комплексні обіди та воду в квитку не зміняться, їх можна забронювати заздалегідь в додатку "Укрзалізниці".

Повідомляється, що команда залізничників попередньо протестувала нове меню. Зворотній зв'язок від пасажирів прийматиметься різними каналами зв'язку та через QR-коди у вагонах.

"І насамкінець — дякуємо WOG Cafe, що багато років були "всюди, де люди" — допомагали нам смачно довезти групи дітей у табір до Славська та військових на дислокацію у Слов'янськ, Бориса Джонсона до Коростеня і Анналену Бербок до Харкова. Зберігаємо всі смачні історії у серці", - написали в УЗ.

Харчування у поїздах "Укрзалізниці"

Нагадаємо, з лютого 2016 року постачальником продуктів харчування в поїздах класу "Інтерсіті" та "Інтерсіті+" було WOG. У співпраці з ним УЗ у 2022 році оновила меню в поїздах і у пасажирів була можливість скуштувати обід "Козацький драйв" з курячим шашликом та картоплею по-селянськи або плов по-кримськотатарськи "Шлях додому".

У поїздах "Інтерсіті+" ланч-бокси запровадили у грудні 2020 року. Після цього меню неодноразово оновлювалося, зокрема в березні, жовтні та грудні 2021 року.

Крім цього, "Укрзалізниця" в рамках співробітництва з WOG в лютому 2021 року запроваджувала подачу пасажирам безкоштовного чаю та кави у випадках затримок поїздів чи збоїв у графіках руху.

1 лютого 2023 року "Укрзалізниця" повернула можливість скуштувати хот-доги та овочевий тарт під час подорожі на борту всіх поїздів Hyundai Rotem.