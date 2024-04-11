Тепер для всіх: "Укрзалізниця" запустила функцію моніторингу квитків з можливістю автовикупу

Після успішного бета-тестування АТ "Укрзалізниця" запустила вже для всіх користувачів сервіс моніторингу квитків на потяги з можливістю автовикупу.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

"Відтестували новий сервіс із 3225 користувачами, отримали близько 500 повідомлень із пропозиціями та виправленнями і відкриваємо доступ до сервісу для всіх користувачів застосунку!" – заявили в пресслужбі перевізника.

Зазначається, що для користувачів, авторизованих через "Дія.Підпис", доступний моніторинг двох типів:

моніторинг на поїзди, які вже у продажу (з можливістю відстежувати наявність конкретних місць);

моніторинг на напрямки (з можливістю відстежувати появу в продажі поїздів між обраними містами).

Як скористатися новим сервісом

У випадку моніторингу конкретного поїзда також можливо увімкнути функцію автоматичної купівлі квитків. Для цього треба внести дані пасажирів та оплатити замовлення: при активації функції одразу відбуватиметься зняття коштів, а у випадку, якщо моніторинг буде скасований або потрібні квитки не знайдуться, кошти повернуться на картку автоматично.

В УЗ розповіли, що коли необхідні квитки будуть знайдені, користувачі отримуватимуть пуш-сповіщення у застосунку (потрібно перевірити, чи вони увімкнені в налаштуваннях профілю). Якщо активована функція автовикупу, то користувачам приходитиме пуш-сповіщення про вже викуплені квитки.

При цьому моніторинг та автоматична купівля квитків недоступні для поїздів до/з Польщі (крім Інтерсіті+) та прямого поїзда Київ - Відень. Проте є можливість отримати сповіщення про відкриття продажу квитків на ці напрямки.

"Ми продовжуємо постійно вдосконалювати застосунок, тож продовжимо приймати пропозиції та зауваження через "Зворотний звʼязок" в застосунку в темі "Відстежування вільних місць". Принагідно дякуємо всім, хто тестував продукт та залишав свої коментарі — завдяки вам наша IT-команда суттєво покращила сервіс", - заявили в "Укрзалізниці".

Нагадаємо, про нову послугу щодо автовикупу квитків на потяги "Укрзалізниці" стало відомо у березні 2024 року. Саме тоді й було запущено бета-тестування моніторингу квитків з можливістю автовикупу на поїзди внутрішнього сполучення.

IT команда "Укрзалізниці" продовжує розвивати онлайн-сервіси для зручності пасажирів та цифровізувала процес претензійного повернення квитків.

Раніше повідомлялося, що за підсумками 2023-го року продаж квитків онлайн через сервіси "Укрзалізниці" та партнерів сягнув 84,6% станом на грудень 2023 року.

Зауважимо, задля боротьби з перекупниками квитків застосунок "Укрзалізниці" інтегрували з "Дією". Відтепер квитки на потяг Київ - Варшава можна придбати лише через "Дію.Підпис".

"Укрзалізниця" вийшла на довоєнні показники пасажироперевезень

У 2023 році "Укрзалізниця" перевезла 25 мільйонів пасажирів у поїздах далекого сполучення, зокрема до країн Європи - рекордні 2,1 млн пасажирів. Таким чином УЗ вийшла на показники пасажироперевезень 2021 року.

У 2023 році до країн Євросоюзу було перевезено в 2,1 рази більше людей, ніж у 2022.

За місяць з моменту запуску сервісу замовлень квитків для військовослужбовців, ним скористались 3000 українських захисників та захисниць.

Як повідомлялося, у 2024 році АТ "Укрзалізниця" не планує підвищувати тарифи на внутрішні пасажирські перевезення.