Торік "Укрзалізниця" перевезла приміськими поїздами понад 41 млн пасажирів

За даними нової філії "Приміська пасажирська компанія" АТ "Укрзалізниця" протягом минулого року послугами залізничного приміського сполучення скористалися 41,26 мільйона пасажирів.

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Про це повідомляє RAIL.insider

Зазначається, що порівняно з 2018 роком (105,56 млн) пасажиропотік у приміському сполученні зменшився на 61%. У 2020 році загальна кількість пасажирів значно знизилася, імовірно, через пандемію COVID-19. В 2022 на різке скорочення пасажиропотоку вплинула війна.

Протягом п'яти років відсоток пільговиків коливався від 27,5% до 34,8%. У 2023 році він склав 28,3%. Варто зазначити, що у 2023 році Укрзалізниці було відшкодовано менше половини витрат, пов'язаних з пільговими перевезеннями пасажирів у приміських маршрутах.

У компанії зазначила, що до 2016 року компенсацію за перевезення пільговиків Укрзалізниці платила держава. Після — видатки повинні компенсуватися з місцевих бюджетів, але повноцінно цього не відбувається, тож майже все фінансове навантаження з виконання цих перевезень лягає на "Укрзалізницю".

Директор філії "Приміська пасажирська компанія" Олександр Болдов розповів, що приміські перевезення є соціальними і більша частина пасажирів складається з тих, хто їде з роботи чи на роботу.

"У нас є 17 категорій пільговиків. І саме пільговики складають 47% всіх пасажирів, яких Укрзалізниця перевезла в приміському сполученні. Взагалі минулого року Укрзалізниця в день перевозила до 115 тисяч пасажирів", - каже він.

Болдов додав, що минулого року місцеві бюджети компенсували "Укрзалізниці" менше половини витрат на пільгові перевезення пасажирів у приміському сполученні, але відсоток відшкодування зростає.

"Місцеві органи влади йдуть назустріч, але не всі. І серед лідерів за боргами, на жаль, великі міста", - резюмував він

Додамо, що "Укрзалізниця" затвердила виділення понад 2,7 мільярдів гривень у 2024 році на розвиток пасажирського господарства та покращення клієнтського сервісу. З цієї суми планується витратити 695 мільйонів гривень на матеріали, 1,05 мільярда гривень - на запчастини, 417 мільйонів - на обладнання.