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Торік "Укрзалізниця" перевезла приміськими поїздами понад 41 млн пасажирів
За даними нової філії "Приміська пасажирська компанія" АТ "Укрзалізниця" протягом минулого року послугами залізничного приміського сполучення скористалися 41,26 мільйона пасажирів.
Про це повідомляє RAIL.insider
Зазначається, що порівняно з 2018 роком (105,56 млн) пасажиропотік у приміському сполученні зменшився на 61%. У 2020 році загальна кількість пасажирів значно знизилася, імовірно, через пандемію COVID-19. В 2022 на різке скорочення пасажиропотоку вплинула війна.
Протягом п'яти років відсоток пільговиків коливався від 27,5% до 34,8%. У 2023 році він склав 28,3%. Варто зазначити, що у 2023 році Укрзалізниці було відшкодовано менше половини витрат, пов'язаних з пільговими перевезеннями пасажирів у приміських маршрутах.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
У компанії зазначила, що до 2016 року компенсацію за перевезення пільговиків Укрзалізниці платила держава. Після — видатки повинні компенсуватися з місцевих бюджетів, але повноцінно цього не відбувається, тож майже все фінансове навантаження з виконання цих перевезень лягає на "Укрзалізницю".
Директор філії "Приміська пасажирська компанія" Олександр Болдов розповів, що приміські перевезення є соціальними і більша частина пасажирів складається з тих, хто їде з роботи чи на роботу.
"У нас є 17 категорій пільговиків. І саме пільговики складають 47% всіх пасажирів, яких Укрзалізниця перевезла в приміському сполученні. Взагалі минулого року Укрзалізниця в день перевозила до 115 тисяч пасажирів", - каже він.
Болдов додав, що минулого року місцеві бюджети компенсували "Укрзалізниці" менше половини витрат на пільгові перевезення пасажирів у приміському сполученні, але відсоток відшкодування зростає.
"Місцеві органи влади йдуть назустріч, але не всі. І серед лідерів за боргами, на жаль, великі міста", - резюмував він
Додамо, що "Укрзалізниця" затвердила виділення понад 2,7 мільярдів гривень у 2024 році на розвиток пасажирського господарства та покращення клієнтського сервісу. З цієї суми планується витратити 695 мільйонів гривень на матеріали, 1,05 мільярда гривень - на запчастини, 417 мільйонів - на обладнання.