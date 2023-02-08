"Укрзалізниця" запускає модернізований електропоїзд між Полтавою та Кременчуком

“Укрзалізниця” призначає приміський поїзд №7006 Кременчук — Полтава-Південна. Він курсуватиме з 10 лютого.

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Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

"Мешканці Полтавщини отримають на залізничних маршрутах зручний електропоїзд, модернізований на власних потужностях "Укрзалізниці", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що "Укрзалізниця" призначає приміський поїзд №7006 Кременчук — Полтава-Південна. Він курсуватиме з 10 лютого, вирушатиме з Кременчука о 06:02 і прибуватиме до Полтави о 08:12.

Поїзд прямуватиме через станції Галещина, Козельщина, Ганнівка, Кобеляки, Ліщинівка, Санжари та Перещепинська.

На маршруті курсуватиме модернізований електропоїзд ЕР9М, який має:

пандуси;

кріплення для велосипедів;

комфортні оновлені сидіння;

вбиральні зі сповивальним столиком;

модернізовані системи освітлення та оповіщення;

інформаційні табло.

Крім того, до кінця цього року залізниця планує модернізувати та поставити на маршрути в регіоні ще принаймні два аналогічних електропоїзда, що будуть відремонтовані з урахуванням потреб пасажирів.

Нагадаємо, філія АТ “Укрзалізниця” "Донецька залізниця" призначила низку приміських пасажирських поїздів для поліпшення залізничного сполучення та задоволення потреб у перевезеннях між населеними пунктами Донеччини та Харківщині.