У "Києві цифровому" запустили опитування щодо перейменування станцій міської електрички

У застосунку "Київ цифровий" відкрито голосування за нові назви для станцій міської електрички, яке триватиме до 12 лютого. Про це йдеться у повідомленнях "Укрзалізниці" та самого "Києва цифрового".

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"Третій етап перейменування станцій Київської кільцевої електрички: тепер слово за киянами! Залізничники, столичні історики та урбаністи прагнуть позбутися застарілих назв, тому ми виносимо на ваш розгляд нові, що спрощують навігацію та повертають Києву його історичні топоніми", - зазначається в ньому.

Нагадаємо, що перейменування низки станцій було ініційоване УЗ наприкінці листопада. 22 грудня комісія з питань найменувань Київської міськради одноголосно підтримала ці пропозиції.

Так, пропонуються наступні перейменування: Рубежівський - Парк Нивки / Берестейська, Вишгородська - Пріорка, Зеніт - Куренівка, Троєщина-2 - Райдужний, Троєщина - Воскресенка, Київ-Дніпровський - Микільська Слобідка, Київська Русанівка - Русанівка, Лівий Берег - Березняки, північна платформа станції Київ-Пасажирський - Вокзальна.

Кільцева електричка була перезапущена у розпал війни у березні 2022 року. Вона має 20 станцій, а на лінії працюють виключно модернізовані протягом останніх двох років інклюзивні електропоїзди.

Вартість проїзду наразі становить 15 гривень. Оплачувати проїзд можна за допомогою чат-боту "Укрзалізниці", а також міською транспортною карткою, банківською карткою та пристроями з NFC, просто приклавши їх до валідаторів на станціях.