Кияни обрали нові назви для станцій метро "Дружби народів" та "Площа Льва Толстого"

Кияни віддали понад 100 тисяч електронних голосів за зміну назв семи міських об’єктів, зокрема перейменування станції метро "Дружби народів" на честь історичної назви відповідної місцевості – "Звіринецька", а площі Льва Толстого з однойменною станцією метро - на площу Українських Героїв.

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Як повідомляють у пресслужбі Київської міськради, також учасники голосування підтримали надання проєктній станції метрополітену "Проспект Правди" назву "Варшавська".

Як зазначив заступник міського голови – секретар міськради Володимир Бондаренко, також підтримано перейменування бульвару Перова на Воскресенський, а проспекту Визволителів – на проспект Георгія Нарбута.

Вулиця ж Льва Толстого, згідно результатів голосування, має стати вулицею Скоропадського. Нагадаємо при цьому, що бульвар Дружби Народів в грудні вже було перейменовано - на бульвар Миколи Міхновського.

"У столиці вже перейменовано понад 200 вулиць, провулків, проспектів, бульварів та площ. І врешті решт, ми перейшли до перейменування станцій столичного метрополітену. Ці всі перейменування покликані не просто позбавити від російської колоніальної культури... У результаті ми з вами будемо йти вулицями, назви яких мають імена тих людей, які точно боролись за Україну і відстоювали права та свободи нашого народу", - заявив він.

Зазначимо, що через велику кількість перейменувань влада Києва нещодавно видала брошуру, де зібрано їх усі. Нагадаємо також, що "Укрзалізниця" раніше ініціювала перейменування восьми станцій кільцевої електрички в Києві, зокрема станції Зеніт на Проспект Бандери.