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У Києві перейменували бульвар Дружби народів і ще 31 вулицю
Київрада на засіданні 8 грудня прийняла рішення про перейменування 32 вулиць, провулків та бульварів, назви яких пов’язані з Росією та СРСР. Бульвар Дружби Народів відтепер називатиметься бульвар імені фундатора української армії Миколи Міхновського.
Про це повідомила пресслужба КМДА.
Зокрема, Київрада перейменувала:
- У Голосіївському районі:
вулицю Холмогорську – на вулицю Володимира Самійленка;
провулок Василя Жуковського – на провулок Леопольда Ященка;
вулицю Маршала Говорова – на вулицю Генерала Момота.
- У Дарницькому районі:
провулок Енгельса – на провулок Богдана-Ігоря Антонича;
провулок Тургенєва – на провулок Олександра Барвінського;
вулицю Енгельса – на вулицю Опанаса Сластіона.
- У Деснянському районі:
вулицю Кутузова – на вулицю Івана Кожедуба;
вулицю Суворова – на вулицю Сергія Котенка;
вулицю Академіка Курчатова – на вулицю Ореста Левицького.
- У Печерському районі:
вулицю Миколи Раєвського – на вулицю Павла Загребельного;
бульвар Дружби Народів – на бульвар Миколи Міхновського.
- У Подільському районі:
провулок Одоєвського – на провулок Олександра Воїнова;
вулицю Достоєвського – на вулицю Енді Воргола;
вулицю Орську – на вулицю Василя Мови.
- У Святошинському районі:
вулицю Пришвіна – на вулицю Івана Труша;
вулицю Михайла Свєтлова – на вулицю Олександра Дорошкевича;
вулицю Василя Алексухіна – на вулицю Степана Чобану;
вулицю Генерала Авдєєнка – на вулицю Геннадія Матуляка;
вулицю Генерала Потапова – на вулицю Василя Доманицького;
вулицю Яснополянську – на вулицю Клима Чурюмова;
вулицю Сім’ї Сосніних – на вулицю Івана Дзюби.
- У Солом’янському районі:
вулицю Уляни Громової – на вулицю Катерини Ступницької;
вулицю Юліуса Фучика – на вулицю Карела Чапека;
вулицю Зої Космодем’янської – на вулицю Софії Галечко;
вулицю Металістів – на вулицю Михайла Брайчевського;
вулицю Качалова – на вулицю Володимира Качали.
- У Шевченківському районі:
вулицю Тешебаєва – на вулицю Олександра Бринжали;
вулицю Толбухіна – на вулицю Василя Данилевича;
провулок Криловського – на провулок Архітектора Івана Зарудного;
провулок Толбухіна – на провулок Михайла Ялового;
вулицю Академіка Грекова – на вулицю Родини Глаголєвих;
вулицю Кирпоноса – на вулицю Всеволода Петріва.
Загалом в Києві вже перейменували 237 міських об’єктів. У листопаді Київрада дерусифікувала 12 вулиць столиці, назви яких пов’язані з Росією та СРСР. Зокрема вулицю Біломорська перейменували на вулицю Катерини Гандзюк, а бульвар Праці - на бульвар Івана Котляревського.
Наприкінці жовтня депутати підтримали перейменування понад 40 вулиць, н початку вересня – близько 40 вулиць. Зокрема, у столиці з’явилася вулиця Романа Ратушного. Також вулицю Московську у центрі міста перейменували на вулицю Князів Острозьких. А наприкінці серпня депутати перейменували 95 київських вулиць, площ та провулків.