Вулиця Каті Гандзюк та бульвар Івана Котляревського: в Києві перейменували ще 11 вулиць

Депутати Київради під час засідання 10 листопада прийняли рішення про перейменування ще 11 вулиць в столиці України, назви яких пов’язані з Росією та СРСР. Про це повідомив мер Віталій Кличко.

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Зокрема, за підсумками засідання перейменували такі вулиці:

Біломорська — на вулицю Катерини Гандзюк;

Магнітогорська — на вулицю Якова Гніздовського;

Ломоносова — на вулицю Юлії Здановської;

Північно-Сирецька — на вулицю Віктора Некрасова;

бульвар Праці перейменували на бульвар Івана Котляревського;

вулицю Генерала Карбишева — на вулицю Ірини Бекешкіної;

вулицю Челябінську — на вулицю Пантелеймона Куліша;

вулицю Миколи Гастелло — на вулицю Бусовогірська;

вулицю Маміна-Сибіряка — на вулицю Вічова;

вулицю Валі Котика — на вулицю Віденська;

вулицю Іжевська — на вулицю Іжкарську.

"Кияни мали можливість проголосувати за назви, яким віддали перевагу, в застосунку “Київ Цифровий”. Назви, що отримали найбільшу підтримку, були передані на розгляд та голосування Київради", - зазначив Кличко.

Загалом у Києві вже перейменували 204 міських об’єкти, назви яких пов’язані з Росією та СРСР.

Раніше у столиці з’явилася вулиця Романа Ратушного. Також вулицю Московську у центрі міста перейменували на вулицю Князів Острозьких.

До цього, у серпні в Києві перейменували проспек Володимира Маяковського на Троєщині на проспект Червоної Калини.