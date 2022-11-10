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Вулиця Каті Гандзюк та бульвар Івана Котляревського: в Києві перейменували ще 11 вулиць

Вулиця Каті Гандзюк та бульвар Івана Котляревського: в Києві перейменували ще 11 вулиць

Депутати Київради під час засідання 10 листопада прийняли рішення про перейменування ще 11 вулиць в столиці України, назви яких пов’язані з Росією та СРСР. Про це повідомив мер Віталій Кличко.

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Зокрема, за підсумками засідання перейменували такі вулиці:

  • Біломорська — на вулицю Катерини Гандзюк;
  • Магнітогорська — на вулицю Якова Гніздовського;
  • Ломоносова — на вулицю Юлії Здановської;
  • Північно-Сирецька — на вулицю Віктора Некрасова;
  • бульвар Праці перейменували на бульвар Івана Котляревського;
  • вулицю Генерала Карбишева — на вулицю Ірини Бекешкіної;
  • вулицю Челябінську — на вулицю Пантелеймона Куліша;
  • вулицю Миколи Гастелло — на вулицю Бусовогірська;
  • вулицю Маміна-Сибіряка — на вулицю Вічова;
  • вулицю Валі Котика — на вулицю Віденська;
  • вулицю Іжевська — на вулицю Іжкарську.

"Кияни мали можливість проголосувати за назви, яким віддали перевагу, в застосунку “Київ Цифровий”. Назви, що отримали найбільшу підтримку, були передані на розгляд та голосування Київради", - зазначив Кличко.

Загалом у Києві вже перейменували 204 міських об’єкти, назви яких пов’язані з Росією та СРСР.

Раніше у столиці з’явилася вулиця Романа Ратушного. Також вулицю Московську у центрі міста перейменували на вулицю Князів Острозьких.

До цього, у серпні в Києві перейменували проспек Володимира Маяковського на Троєщині на проспект Червоної Калини. 

Автор:
Віта Молодан