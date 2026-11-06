На Львівщині планують прокласти 140 км залізничної колії євростандарту: які напрямки охоплять

На Львівщині планують побудувати близько 140 км залізничної колії європейського стандарту на двох напрямках. Один із проєктів передбачає створення маршруту для прямого залізничного сполучення Львова з Варшавою.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Львівської обласної ради.

Де планують прокласти євроколію

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький під час заходів з нагоди 165-річчя заснування регіональної філії "Львівська залізниця" заявив, що перший проєкт передбачає будівництво близько 80 км колії європейського стандарту на напрямку Мостиська ІІ – Скнилів. Для його реалізації вже підтвердили 73,5 млн євро грантового фінансування від Європейського Союзу.

Ще близько 60 км євроколії планують прокласти на маршруті Рава-Руська – Брюховичі. Очікується, що ця ділянка дасть змогу розвивати пряме залізничне сполучення Львова з Варшавою.

Крім того, область працює над відновленням міжнародного пасажирського сполучення через Нижанковичі та Хирів.

Реалізація проєктів має збільшити пропускну спроможність залізниці, розширити міжнародні маршрути та створити додаткові можливості для перевезення пасажирів і вантажів між Україною та країнами ЄС.

"Працюємо над тим, щоб залізниця Львівщини розвивалася та ще тісніше інтегрувалася в європейську транспортну мережу", – зазначив Козицький.

Нагадаємо, на Закарпатті готують два залізничні проєкти, спрямовані на розвиток євроколії та модернізацію інфраструктури. Йдеться про дільницю Ужгород - Павлово - державний кордон і маршрут Королево - Хуст.