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Євроколія до кордону з ЄС: на Закарпатті готують нові залізничні проєкти

євроколія
На Закарпатті готують два залізничні проєкти за підтримки Світового банку

На Закарпатті готують два залізничні проєкти, спрямовані на розвиток євроколії та модернізацію інфраструктури. Йдеться про дільницю Ужгород - Павлово - державний кордон і маршрут Королево - Хуст.

Як пише Dilo, відповідний меморандум підписали Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України, "Укрзалізниця" та Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства, інформує Центр транспортних стратегій.

Які залізничні проєкти готують на Закарпатті

На дільниці Ужгород – Павлово – державний кордон планують побудувати залізничну колію європейського стандарту шириною 1435 мм та електрифікувати її. Другий проєкт охоплює маршрут Королево – Хуст і передбачає модернізацію наявної залізничної інфраструктури.

Наступним етапом стане залучення профільних експертів для оцінки поточного стану проєктів і підготовки техніко-економічних обґрунтувань. Ці документи мають сформувати основу для подальшого залучення фінансування міжнародних банків та Європейського Союзу.

Підготовку проєктів підтримуватиме Світовий банк у межах програми PREPARE, яку реалізує Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства.

Як проєкти вплинуть на залізничне сполучення

За словами заступника міністра Володимира Шемаєва, розвиток залізничної інфраструктури на Закарпатті має сприяти зміцненню експортного та промислового потенціалу України, покращенню логістики й розвитку прикордонної інфраструктури.

Розширення мережі євроколії на заході країни також розглядають як один із напрямків інтеграції української залізниці до транспортної системи ЄС. Очікується, що такі проєкти сприятимуть розвитку пасажирських і вантажних перевезень та покращенню транспортних зв’язків із європейськими країнами.

Водночас наразі йдеться про підготовку проєктів і техніко-економічних обґрунтувань. Терміни початку будівельних робіт і обсяги необхідних інвестицій у повідомленні не уточнюються.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" завершила електрифікацію першої новозбудованої євроколії стандарту 1435 мм, а саме 22-кілометрової дільниці між Ужгородом та Чопом, що передбачатиме можливість для запуску прямого пасажирського сполучення без зміни локомотивів на кордоні.

Автор:
Ольга Опенько

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