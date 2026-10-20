Євроколія до кордону з ЄС: на Закарпатті готують нові залізничні проєкти

На Закарпатті готують два залізничні проєкти, спрямовані на розвиток євроколії та модернізацію інфраструктури. Йдеться про дільницю Ужгород - Павлово - державний кордон і маршрут Королево - Хуст.

Як пише Dilo, відповідний меморандум підписали Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України, "Укрзалізниця" та Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства, інформує Центр транспортних стратегій.

Які залізничні проєкти готують на Закарпатті

На дільниці Ужгород – Павлово – державний кордон планують побудувати залізничну колію європейського стандарту шириною 1435 мм та електрифікувати її. Другий проєкт охоплює маршрут Королево – Хуст і передбачає модернізацію наявної залізничної інфраструктури.

Наступним етапом стане залучення профільних експертів для оцінки поточного стану проєктів і підготовки техніко-економічних обґрунтувань. Ці документи мають сформувати основу для подальшого залучення фінансування міжнародних банків та Європейського Союзу.

Підготовку проєктів підтримуватиме Світовий банк у межах програми PREPARE, яку реалізує Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства.

Як проєкти вплинуть на залізничне сполучення

За словами заступника міністра Володимира Шемаєва, розвиток залізничної інфраструктури на Закарпатті має сприяти зміцненню експортного та промислового потенціалу України, покращенню логістики й розвитку прикордонної інфраструктури.

Розширення мережі євроколії на заході країни також розглядають як один із напрямків інтеграції української залізниці до транспортної системи ЄС. Очікується, що такі проєкти сприятимуть розвитку пасажирських і вантажних перевезень та покращенню транспортних зв’язків із європейськими країнами.

Водночас наразі йдеться про підготовку проєктів і техніко-економічних обґрунтувань. Терміни початку будівельних робіт і обсяги необхідних інвестицій у повідомленні не уточнюються.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" завершила електрифікацію першої новозбудованої євроколії стандарту 1435 мм, а саме 22-кілометрової дільниці між Ужгородом та Чопом, що передбачатиме можливість для запуску прямого пасажирського сполучення без зміни локомотивів на кордоні.